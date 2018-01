Thông báo trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an nêu rõ: Phan Văn Anh Vũ, sinh năm 1975; trú tại: Số 82, Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng đã vi phạm pháp luật Việt Nam và bỏ trốn tại nơi cư trú. Ngày 21/12/2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định truy nã đối với Phan Văn Anh Vũ; khi bỏ trốn Phan Văn Anh Vũ đã vi phạm Luật di trú của Singapore và bị trục xuất. Ngày 04/01/2018, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Báo chí Singapore đưa tin về Vũ "Nhôm"

Như tin đã đưa, Phan Văn Anh Vũ (biệt danh Vũ "Nhôm") là Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79; nguyên Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 (nay là Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Chấn Phong).

Vũ “Nhôm” được cho là đại gia sở hữu rất nhiều khu đất ở vị trí đắc địa tại TP Đà Nẵng, hầu hết có nguồn gốc là nhà đất công.

Khoảng giữa năm 2017, dư luận bức xúc về thực trạng tại một số dự án của TP Đà Nẵng, trong đó có những thương vụ bán nhà công sản có dấu hiệu sai phạm.

Ngày 20/9, Bộ Công an có công văn gửi ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu ông Thơ phối hợp với Bộ Công an để làm rõ vụ bán nhà công sản mà UB Kiểm tra Trung ương đã kết luận. Bên cạnh đó, cơ quan An ninh điều tra cũng yêu cầu lãnh đạo địa phương này cung cấp hồ sơ liên quan đến 9 dự án mua/thuê 31 nhà công sản tại Đà Nẵng.

Ngày 21/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an phối hợp với Công an TP Đà Nẵng thực hiện lệnh khám xét nhà Vũ “nhôm”. Sau khi xác định bị can Phan Văn Anh Vũ không có mặt tại nơi cư trú ở số 82 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, cơ quan ANĐT quyết định truy nã đối với Phan Văn Anh Vũ.

Ngày 2/1, Cục Di trú Singapore (ICA) đăng thông báo trên trang web cho hay ngày 28/12/2017 đã tạm giữ người có tên 'Phan Van Anh Vu' do vi phạm Luật Di trú của nước này. Theo Luật Di trú của Singapore: Một người sẽ không được ở lại Singapore sau khi bất cứ giấy phép hoặc giấy chứng nhận nào bị huỷ bỏ, hoặc sau khi bất kỳ giấy thông hành nào liên quan đến người đó hay được cấp cho người đó bị hết hạn hoặc được báo huỷ... Theo Hiệp định Tương trợ tư pháp về Hình sự ký tháng 11/2004 giữa Việt Nam, Singapore và sáu nước trong khối ASEAN, các quốc gia hành viên "phải dành cho nhau các biện pháp tương trợ tư pháp rộng rãi nhất có thể được trong việc điều tra, truy tố và thủ tục tố tụng tiếp theo".

Thanh Sơn