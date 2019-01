Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, trưa hôm qua (23/1), tại xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư (Thái Bình) xuất hiện 2 đối tượng nam thanh niên mang theo dao quắm và bình xịt hơi cay lao vào Ngân hàng Agribank Chi nhánh số 2 Vũ Tiến đe dọa nhân viên và cướp đi 200 triệu đồng rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ngay sau khi vụ cướp táo tợn xảy ra, chính quyền địa phương có mặt tại nơi xảy ra vụ việc, đồng thời cấp báo về Công an huyện Vũ Thư và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình có mặt bảo vệ, phong tỏa hiện trường. Cơ quan chức năng đã thu giữ con dao quắm của đối tượng bỏ lại và tiến hành thu giữ camera an ninh, lấy lời khai của những người liên quan để phục vụ công tác điều tra, truy bắt đối tượng.

Khu vực ngân hàng Agribank chi nhánh xã Vũ Tiến, nơi xảy ra vụ cướp. Ảnh: T.T

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV sáng nay (24/1), đại diện Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Lê Văn Cẩn (SN 1969), trú tại thôn Kiều Mộc, xã Tự Tân (cùng huyện Vũ Thư), hiện đang làm là công nhân của công ty CP Ngũ Kim Phúc Khánh.

"Cẩn chính là nghi phạm Cẩn lao vào Ngân hàng Agribank chi nhánh Vũ Tiến cướp tiền và khống chế nhân viên hôm qua. Còn nghi phạm nào khác hay không cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Sau khi bắt giữ nghi phạm Cẩn, lực lượng chức năng thu hồi được số tiền 199 triệu đồng. Đồng thời, UBND tỉnh Thái Bình đã thưởng nóng cho ban chuyên án tham gia phá án.

Trước đó, khoảng hơn 10h sáng 23/1, khi nhân viên ngân hàng Agribank chi nhánh xã Vũ Tiến đang giao dịch thì có 2 đối tượng nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, bịt mặt đi xe máy vào.

Nhiều người dân có mặt tại nới xảy ra vụ việc. Ảnh: T.T

Vào đến nơi, 2 đối tượng dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt nhân viên bảo vệ, sau đó đi đến phòng giao dịch tấn công khách hàng và các nhân viên đang làm việc. Tiếp đó, đối tượng dùng dao quắm khống chế và cướp đi toàn bộ số tiền đang giao dịch tại quầy khoảng 200 triệu đồng.

Thực hiện xong hành vi cướp tài sản, các đối tượng leo lên xe máy bỏ chạy. Khi nhân viên ngân hàng hô hoán thì 1 trưởng thôn đang dự họp Hội đồng nhân dân xã đã nhanh chân chạy ra giữ đầu xe của nhóm cướp lại. Thấy vậy, các đối tượng bất ngờ rút dao quắm ra chém vào tay để tẩu thoát.

HIện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đức Tùy

