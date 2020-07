Cựu Bộ trưởng, Thứ trưởng, Vụ trưởng của Bộ Công thương bị khởi tố cùng 1 ngày

Theo đó, sáng 11/7, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an phát đi thông báo chính thức về việc khởi tố 3 bị can trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" liên quan đến dự án tại khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.





Quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 09/7/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định tố tụng đối với các cá nhân nguyên là lãnh đạo Bộ Công Thương đã có hành vi vi phạm pháp luật.

Cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng (ảnh tư liệu)





Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Lệnh khám xét về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015, đối với: Vũ Huy Hoàng (SN1953, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương); Hồ Thị Kim Thoa (SN1960, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương) và Phan Chí Dũng (SN1957, nguyên Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công Thương).

Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa (ảnh tư liệu)





Các quyết định trên điều được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Liên quan đến cá nhân cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Huy Hoàng, trước đó vào tháng 11/2016, Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Công thương trong thời gian 2011 - 2016 đối với ông này. Kết luận của Ban Bí thư, nêu rõ ông Hoàng chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng Bộ Công thương.

Cụ thể, ông Hoàng thiếu gương mẫu, có biểu hiện vụ lợi trong việc tiếp nhận, bổ nhiệm con trai là Vũ Quang Hải làm kiểm soát viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; Quyết định điều động và đề cử ông Vũ Quang Hải tham gia hội đồng quản trị Sabeco để bầu làm thành viên hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc Sabeco, vi phạm quy định của Ban Chấp hành trung ương về những điều đảng viên không được làm và quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, vi phạm Luật phòng chống tham nhũng, gây bức xúc trong xã hội.

Ông Hoàng còn buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra dẫn đến một số đơn vị trực thuộc Bộ Công thương thực hiện không đúng các quy định về tuyển dụng, tiếp nhận, đánh giá, bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ, để một số cán bộ vi phạm kỷ luật, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

Ban Bí thư xác định, các vi phạm, khuyết điểm của ông Vũ Huy Hoàng đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Ban cán sự Đảng, của Bộ Công thương và cá nhân ông.

Tháng 1/2017, ông Vũ Huy Hoàng bị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra nghị quyết xóa tư cách nguyên bộ trưởng Bộ Công thương.

Thanh Sơn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật