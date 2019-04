Cụ ông bị oan sai 10 năm không chấp nhận lời xin lỗi  của VKSND TP.HCM

Liên quan đến vụ việc ông Chu Quang Hưng (73 tuổi, bị giam oan gần 24 năm trước), chiều nay (19/4) VKSND TP.HCM đã tổ chức buổi xin lỗi công khai tại UBND P.13, Q.5 đối với ông.

Tại buổi xin lỗi, ông Nguyễn Văn Tấn, Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM cho biết việc gây oan sai cho ông Hưng xuất phát từ sai phạm chủ quan trong việc áp dụng pháp luật hình sự của các cơ quan tiến hành tố tụng, cũng như việc chậm ban hành quyết định đình chỉ vụ án lạm dụng tín nhiệm và lừa đảo đối với ông.

Theo ông Tấn, ngoài việc xin lỗi công khai ông Hưng, VKSND TP.HCM sẽ tiếp tục thực hiện các yêu cầu khác của ông như đăng báo xin lỗi, cải chính và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Cũng theo đại diện lãnh đạo viện này, việc xin lỗi đền bù hôm nay không thể bù đắp được những thiệt hại mà ông Hưng cùng gia đình đã trải qua. "Nay, VKSND TP.HCM gửi đến ông lời xin lỗi chân thành, mong ông và gia đình chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi”, lãnh đạo viện nói tại buổi xin lỗi.

Tuy nhiên, đáp lại lời xin lỗi từ VKSND TP.HCM, ông Hưng cho biết ông không chấp nhận lời xin lỗi trên.

Lý giải về việc này, người bị oan sai cho biết đây là xin lỗi theo kiểu “nước bọt, đãi bôi” của viện này. Ông yêu cầu VKSND TP.HCM bồi thường cho ông 1 đồng danh dự và 99 tỉ đồng về thiệt hại vật chất. Tuy nhiên, tại buổi xin lỗi công khai, việc bồi thường về vật chất cho ông không được nhắc đến. Ngoài ra, ông cũng không đồng tình với việc VKSND TP.HCM tổ chức buổi xin lỗi này mà theo ông Hưng Viện trưởng VKSND Tối cao phải đứng ra xin lỗi ông.

Trước ý kiến của ông Hưng, ông Nguyễn Văn Tấn giải thích, việc xin lỗi công khai này được thực hiện trước. Còn số tiền bồi thường oan sai cho ông Hưng, viện này đang chờ cấp trên phê duyệt, sẽ bồi thường sau.

Liên quan đến vụ việc, trước đó vào năm 1994, ông Hưng có mua bán một căn nhà tại P.13 Q.5, nhưng giữa 2 bên xảy ra tranh chấp, ông Hưng bị tố cáo ra cơ quan chức năng.

Ngày 25/1/1995, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hưng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm 1996, cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố bổ sung tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố ông về hai tội này. Sau 13 tháng bị tạm giam, tháng 12/1996, ông Hưng được trả tự do. Năm 2005, VKSND TP.HCM quyết định đình vụ án do không có căn cứ xác định ông Hưng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ làm oan ông Hưng, 7 cán bộ của công an, VKSND TP.HCM, TAND TP.HCM đã bị kỷ luật.

