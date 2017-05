Cụ ông 76 tuổi dùng súng bắn chết người đến công an đầu thú

Ngày 31/5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ ông Nguyễn Văn Để (76 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi Giết người.

Cụ ông 76 tuổi được xác định là nghi phạm dùng súng bắn chết anh Nguyễn Tuấn Kiệt (39 tuổi, ngụ xã Phú An, thị xã Bến Cát, Bình Dương) vào trưa 30/5. Một cán bộ Công an tỉnh Bình Dương nói rằng ông Để đến đầu thú tại cơ quan Công an TP.HCM vào sáng cùng ngày.

Ngọc An. Hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: Nghi phạm cao tuổi cũng giao nộp khẩu súng ngắn mà ông dùng sát hại anh Kiệt. “Chúng tôi đang giám định khẩu súng, lấy lời khai nghi phạm để phục vụ điều tra”, cán bộ công an nói. Trước đó, vào 11h ngày 30/5, anh Nguyễn Tuấn Kiệt thuê người dựng hàng rào thép gai ở khu đất tranh chấp giữa gia đình anh và ông Nguyễn Văn Minh (54 tuổi, em trai ông Để, ngụ xã Phú An, thị xã Bến Cát). Khi đang làm thì ông Minh đến ngăn cản và 2 bên xảy ra cự cãi. Đến 11h cùng ngày, ông Để chạy xe máy đến và bất thình lình rút súng ngắn bắn vào má trái anh Kiệt. Sau khi sát hại người này, ông Để cầm súng chĩa về những người đứng gần đó dọa giết rồi lên xe máy bỏ trốn. Vụ án mạng xảy ra tại xã Phú An, thị xã Bến Cát, Bình Dương. Ảnh: Google Maps.

Theo Zing