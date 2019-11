Công an nhận dạng nghi can cưỡng bức bé gái

Ngày 7/11, Công an huyện Phú Quốc ( Kiên Giang ) tiếp tục truy tìm nghi can hãm hại bé N.T.M.T. (8 tuổi) tại khu vực gần sân bay Phú Quốc. Cơ quan điều tra cũng thông báo đến công an các xã, thị trấn về đặc điểm nhận dạng nghi can.

Theo công an, nghi can có độ tuổi 25-40, nói giọng miền Nam, tóc ngắn, dáng người cao gầy khoảng 1,65-1,7 m, mang dép tổ ong, đội mũ bảo hiểm màu đen, chạy xe hiệu Sirius... Những hình ảnh này được cơ quan điều tra ghi nhận qua hệ thống camera đường phố.

Theo Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc, sức khỏe bé T. đã ổn định, đủ điều kiện xuất viện. Do gia đình T. là hộ nghèo, Trung tâm Y tế Phú Quốc miễn toàn bộ viện phí.

Tối 29/10, khi T. đang bán vé số trên đường Mạc Cửu thì gặp một thanh niên lạ mặt. Người này nói vừa trúng số độc đắc nên kêu T. lên xe cho anh ta chở đi tìm cha mẹ T. để giúp đỡ chuyện tiền bạc.

Khi đến rừng cây gần sân bay Phú Quốc, nghi can dừng xe rồi cưỡng bức T. Trước khi bỏ đi, người này còn cướp khoảng 1 triệu đồng là tiền bán vé số của nạn nhân. T. xin lại 20.000 đồng để mua thức ăn và được nghi can đồng ý.

T. sau đó đến nhà một người dân gần hiện trường nhờ giúp đỡ. Lúc này, gia chủ phát hiện quần của bé gái dính nhiều máu nên trình báo sự việc với cơ quan công an vào cuộc điều tra.

