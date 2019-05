Con trai cựu Giám đốc trường Chính trị Sóc Trăng chính thức lĩnh án sau 2 năm tông chết người đi bộ

Ngày 10/5, TAND huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) chấp nhận đề nghị của đại diện cơ quan công tố cùng cấp, tuyên phạt Mai Hoàng Duy Hậu (32 tuổi, ngụ đường Lê Văn Tám, phường 3, TP Sóc Trăng) mức án 18 tháng tù giam về tội Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo Điều 202 Bộ Luật hình sự năm 1999, bổ sung năm 2009.

HĐXX còn buộc Hậu bồi thường cho gia đình nạn nhân Lưu Kiến Thức (đã chết) trên 185 triệu đồng.

Do cha và mẹ ông Thức đã quá tuổi lao động, ông Thức là lao động nên HĐXX còn buộc Hậu có nhiệm vụ trợ cấp cho cha, mẹ nạn nhân mỗi người trên 650.000 đồng mỗi tháng.

Duy Hậu tại tòa.

Theo hồ sơ tố tụng thì Hậu là con trai của ông Mai Văn Nhân, nguyên Phó giám đốc Sở GD&ĐT và nguyên Giám đốc trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng. Khi xảy ra vụ án làm chết nạn nhân Lưu Kiến Thức (ngụ huyện Thạnh Trị), Hậu là cán bộ của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Sóc Trăng.

Cáo trạng thể hiện vào chiều 6/12/2016, Hậu đến nhà ông Lưu Hòa Bình (cựu Giám đốc Bảo hiểm Xã hộ tỉnh Sóc Trăng) ở huyện Thạnh Trị để dự đám hỏi. Tại đây, Hậu có uống 2 ly bia.

Tối cùng ngày, Hậu chạy xe máy biển số 83H về nhà ở TP Sóc Trăng. Khi đến ấp Cần Đước của xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), Hậu phát hiện phía trước có xe giường nằm đậu sát lề đường gần Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Trường Thành.

Trong lúc tránh qua trái để vượt qua xe giường nằm, do không chú ý quan sát nên Hậu tông vào ông Thức khiến nạn nhân bất động. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vào chiều một ngày sau đó.

Sau 3 tháng Hậu gây ra tai nạn, Công an huyện Mỹ Xuyên ra quyết định không khởi tố vụ án vì cơ quan điều tra cho rằng nguyên nhân tai nạn là do ông Thức "qua đường không đảm bảo an toàn" nên lỗi hoàn toàn thuộc về nạn nhân. Không đồng ý với hướng giải quyết của Công an huyện Mỹ Xuyên, cha của nạn nhân là ông Lưu Thủy Bá khiếu nại lên Công an tỉnh Sóc Trăng.

Năm 2018, Công an tỉnh Sóc Trăng gửi thông báo cho ông Bá có nội dung là "Qua điều tra xác minh trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được trong hồ sơ, xác định hành vi của Mai Hoàng Duy Hậu đủ yếu tố cấu thành tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo Điều 202 Bộ luật Hình sự năm 2009".

Đầu năm 2019, Hậu bị VKSND huyện Mỹ Xuyên truy tố. Ngày 7/5, tòa án huyện này đưa Hậu ra xét xử và công tố viên đề nghị mức án của Hậu là 16-18 tháng tù.

Sau 3 ngày nghị án, HĐXX sơ thẩm của TAND huyện Mỹ Xuyên đã tuyên Hậu mức án cao nhất mà công tố viên đề nghị.

