Con gái bị người tình của mẹ xâm hại

Ngày 26/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) cho biết, vừa bắt giam Giáp Văn Ngọ (trú tại xã Việt Lập, Tân Yên, Bắc Giang) để điều tra về việc xâm hại tình dục đối với nữ sinh lớp 7. Đáng chú ý, nạn nhân trong vụ việc này lại chính là con gái tình nhân của Ngọ.

Thông tin ban đầu, mặc dù đã có vợ con nhưng Ngọ lại qua lại và chung sống như vợ chồng với chị Hoa ở huyện Tân Yên. Chị này làm nghề lái trâu và thường hay đi các nơi để thu mua trâu bò.

Lợi dụng chị Hoa đi vắng, Ngọ nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại Nguyễn Thị Mai (13 tuổi, học sinh lớp 7, con gái chị Hoa) và dặn bé không được nói cho ai biết sự việc.

Một lần khi đang thực hiện hành vi xâm hại đối với cháu gái, Ngọ bị ông Tú - là người thân của bé gái bắt gặp. Ông này thông báo với những người trong gia đình đồng thời trình báo với công an, chính quyền địa phương.

Tiếp nhận đơn trình báo, Công an huyện Tân Yên đã vào cuộc điều tra, xác minh và triệu tập Giáp Văn Ngọ để làm việc. Tại cơ quan công an, Ngọ đã thừa nhận mình nhiều lần có hành vi quan hệ tình dục với Mai. Công an huyện Tân Yên đã bắt giữ Giáp Văn Ngọ để xử lý theo quy định.

Gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khá đặc biệt. Bố bé gái này mất cách đây đã 10 năm, Mai là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em. Vài năm gần đây bà Hoa có quan hệ tình cảm với Giáp Văn Ngọ và 2 người sống với nhau như vợ chồng cho đến khi xảy ra sự việc.

Liên quan đến vụ việc này, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Giang cũng đã vào cuộc để hỗ trợ gia đình nạn nhân, kịp thời thăm hỏi, động viên cháu và gia đình, hỗ trợ tư vấn tâm lý, pháp lý cho cháu.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

