Cô giáo mầm non nghi bị hiếp, giết trong rừng: Xác định được nghi phạm

Sáng 15/4, trao đổi với Báo Công an TP.HCM, lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết của chị Bùi Thị Ển (SN: 1993, trú tại xóm Ngay, xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, Hòa Bình).

Chị Ển được đánh giá ngoan hiền, học giỏi nhất xóm

Trước đó, như Báo Công an TP.HCM đã đưa tin, ngày 10/4, chị Ển cùng người trong xóm lùa bò lên núi Cuông chăn dắt.

Chị mang theo cơm nắm để ở lại chòi buổi trưa lấy ra ăn. Đến trưa, người chăn bò cùng liên lạc nhưng máy đã bị khóa. Tiếp đó, khoảng 15h, đàn bò trở về nhưng không thấy người đâu. Nghi có chuyện chẳng lành, người thân hô hào người dân đi tìm.

Quá trình tìm kiếm, ông Bùi Văn Bàm - bố chị Ển phát hiện con mình chết trên rừng của núi Cuông trong tình trạng quần áo bị kéo ngược lên cổ. Cơ thể nạn nhân có dấu hiệu bị xâm phạm, cổ có vết bầm và vết cứa. Ngay khi nhận được thông tin, Công an Hòa Bình đã nhanh chóng vào cuộc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tích cực điều tra hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Đến 2h sáng hôm sau, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Chị Ển là con trong gia đình có đông anh em. Chị là người ngoan hiền, dễ thương, chịu khó và học giỏi nhất xóm, ai cũng quý mến. Theo chia sẻ gia đình, chị vừa thi đậu công chức vào một trường mầm non, đang đợi việc thì xảy ra vụ việc đau lòng, gây phẫn uất dư luận địa phương.

Theo nguồn tin riêng của Báo Công an TP.HCM, hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh hòa Bình đã xác định được nghi phạm chính liên quan tới vụ việc. Thông tin tiết lộ, nghi phạm là nam thanh niên ở cùng xã Mỹ Hòa với nạn nhân.

Theo CA TPHCM