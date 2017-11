Chuyện phía sau vụ em rể lừa bán chị dâu sang xứ người

Bị cáo Lương Văn Tuấn tại tòa. Ảnh: TL

Vì tiền, lừa bán cả người thân

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Lương Văn Tuấn (SN 1960, trú tại xã Quang Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) về tội “Mua bán người”. Nạn nhân trong vụ án trên là bà Lữ Thị Khanh (62 tuổi, chị vợ của Tuấn).

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, tháng 4/2016, Tuấn nhận được điện thoại của Lương Thị Hồng (SN 1994, một người dân ở xã Quang Phong nhưng hiện lấy chồng bên Trung Quốc). Qua điện thoại, Hồng cho biết đang có nhu cầu mua vợ cho một người đàn ông bản địa với yêu cầu không quá cao nên nhờ Tuấn tìm giúp. Nếu vụ việc thành công, Hồng sẽ trả công cho Tuấn một số tiền hậu hĩnh.

Mờ mắt trước đồng tiền, Tuấn liền nghĩ ngay tới người chị vợ góa bụa đã lâu. Để thuyết phục bà Khanh theo mình qua bên Trung Quốc, Tuấn nói dối là có gia đình bên đó cần người trông trẻ và giúp việc nhà với mức đãi ngộ cao. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, muốn kiếm một khoản để sau này dùng lúc tuổi già, cộng thêm việc tin tưởng người em rể nên bà Khanh không mảy may nghi ngờ mà đồng ý ngay.

Ngày 24/4/2016, Tuấn cùng bà Khanh bắt xe khách từ Nghệ An đi TP Móng Cái (Quảng Ninh), rồi tiếp tục tìm tới điểm hẹn bên đất Trung Quốc. Trái với thông tin ban đầu, Tuấn không đưa người chị vợ tới nhà có trẻ con cần trông mà đưa tới một khách sạn gần nơi Lương Thị Hồng sinh sống. Để trấn an tinh thần cho bà Khanh, Tuấn cho biết ở tạm khách sạn vài ngày, sau đó sẽ có người tới để trao đổi công việc cụ thể.

Ngày 28/4/2016, theo như lịch hẹn Hồng dẫn theo một người đàn ông Trung Quốc tới khách sạn để xem mặt bà Khanh. Chỉ tới tận lúc này, người phụ nữ khốn khổ này mới biết mình bị em rể lừa bán. Lập tức, bà Khanh yêu cầu Tuấn đưa mình trở lại Việt Nam, nhưng Tuấn bỏ ngoài tai tất cả.

Sau khi mặc cả xong, người đàn ông bản địa đồng ý mua bà Khanh với giá 81 triệu đồng. Sau đó, Hồng đưa 30 triệu đồng để Tuấn mang về trả cho gia đình bà Khanh. Bản thân Tuấn được trả công 15 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi về quê, Tuấn không đưa tiền cho gia đình bà Khanh mà tiêu xài hết.

Cuộc sống nơi xứ người

Theo tâm sự của bà Khanh, khoảng thời gian hơn 1 năm bà sinh sống nơi đất khách quê người chẳng khác nào “địa ngục”. Bà được đưa về nhà chồng trong tình cảnh không kèn, không trống, bị đối xử tệ bạc. Bất cứ việc gì bà làm đều bị mọi người chê không tiếc lời rồi thường xuyên bị bạo hành.

Thậm chí có hôm trời lạnh căm căm bà bị bỏ đói, đuổi ra khỏi nhà, phải nằm vạ vật ven chuồng trâu, chuồng bò rồi thiếp đi cho tới tận sáng ngày hôm sau. Do không thông thuộc đường xá, nên việc bỏ trốn đối với bà Khanh cũng là “bất khả thi”. Nghĩ cho số phận bất hạnh của mình, nhiều lúc bà chỉ biết ôm mặt khóc một mình.

Khi sức chịu đựng tới mức giới hạn, bà Khanh buộc lòng phải tìm tới chỗ Lưu Thị Hồng, nhờ Hồng sang nói với chồng bà, cho bà trở về quê hương thăm người thân một vài hôm. “Lúc đó, Hồng bảo chỉ cho tôi về khoảng 10 ngày thôi. Tôi đồng ý vì nghĩ cứ về được nhà đã rồi tính sau”, bà Khanh nghẹn ngào chia sẻ thêm.

Sau khi về nước, bà Khanh mang sự việc trên kể cho người thân nghe. Bức xúc trước hành vi của Tuấn, ông Lữ Trung Hiếu (SN 1963, em trai bà Khanh) đã làm đơn tố cáo kẻ hãm hại chị gái mình tới Công an huyện Quế Phong. Ngày 17/5/2017, Công an huyện Quế Phong đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Lương Văn Tuấn để điều tra.

Về phía bà Khanh, kể từ khi về nước, bà nhận được rất nhiều lời động viên của bà con, hàng xóm láng giềng. Vốn bản tính hiền lành, mặc dù bị người em rể lừa bán, nhưng vì tổ ấm của gia đình em gái nên bà cũng chỉ biết để trong lòng. Thậm chí người phụ nữ bao dung này còn viết đơn xin giảm hình phạt để Tuấn sớm có cơ hội trở về làm lại cuộc đời. Hành động trên của bà Khanh đã khiến cho nhiều người vô cùng cảm phục.

Còn về phía Tuấn, trả giá cho hành vi phạm pháp của mình, y đã bị HĐXX tuyên phạt 3 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, do bị hại không yêu cầu nên tòa án không xem xét.

* Tên một số nhân vật đã được thay đổi.

Nói về cuộc sống sau cơn hoạn nạn, bà Khanh cho biết: “Đúng là trong cái rủi lại có cái may. May mà mình còn về được quê hương trong trạng thái lành lặn để gặp lại người thân, anh em họ hàng. Trước mắt tôi vẫn sẽ ở nhà để tiếp tục làm công việc đồng áng, kiếm rau cháo qua ngày”.

Xuân Thắng