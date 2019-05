Chuyện Nguyễn Hữu Linh và "nựng" trong thang máy làm "nóng" hành lang Quốc hội

Như đã thông tin, liên quan đến vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy ở TPHCM, ngày 23/5, Chánh án TAND quận 4 (TP HCM) Hồ Thị Chơn cho biết đang nghiên cứu hồ sơ vụ án Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, cựu Viện phó VKSND TP Đà Nẵng) bị truy tố về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" để phân công thẩm phán xét xử.

Ông Linh nguyên là Viện phó VKSND Đà Nẵng, về hưu giữa năm ngoái và đang là luật sư Đoàn luật sư Đà Nẵng, bị cáo buộc theo Khoản 1 Điều 146 BLHS năm 2015, khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù.

Như vậy, hồ sơ điều tra, truy tố ông Linh đã được hoàn tất trong một tháng sau khi khởi tố vụ án, hoàn tất giai đoạn điều tra, chuyển hồ sơ qua tòa để chuẩn bị sang giai đoạn xét xử.

Hình ảnh cắp từ clip

Cơ quan công tố nhận định hành vi của ông Linh là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự của người dưới 16 tuổi; ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội tại địa phương. Từng làm việc trong cơ quan tư pháp nhưng ông đã vi phạm pháp luật tạo dư luận xấu, cần xử lý nghiêm để có tác dụng răn đe.

Tuy nhiên, ông Linh được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ như: phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên VKS đề nghị HĐXX xem xét trong quá trình lượng hình.

Về phía bị hại, cáo trạng của VKS quận 4 thể hiện quá trình điều tra, truy tố, gia đình cháu bé không yêu cầu bồi thường nên không xem xét phần dân sự.

Theo cáo trạng, ngày 2/4/2019, Công an quận 4 nhận được tin trên mạng xã hội đăng video người đàn ông có hành vi ôm hôn, xâm phạm bé gái trong thang máy chung cư Galaxy 9, đường Nguyễn Khoái, phường 1.

Ban quản lý chung cư cho biết, sau khi rà soát các căn hộ liên quan và kiểm tra thẻ ID vào thang máy, xác định ông Linh là nghi can, từ nơi khác đến tạm trú nhà con trai.

Làm việc với Ban quản lý và xem lại video camera an ninh ghi được trong thang máy, ông Linh thừa nhận "nựng" bé gái do dễ thương. Ông này về nhà ở Đà Nẵng ngay sau đó.

Việc điều tra bước đầu gặp nhiều trở ngại. Bé gái (có mẹ giám hộ) nói rằng bị người đàn ông ở tầng 11 ôm hôn 2 lần bên má trái. Tay trái ông ta ôm vào bụng bé, tay phải vòng qua cổ và một lần dùng tay phải từ phía sau kéo lại ôm. Còn cựu viện phó VKSND Đà Nẵng khai uống một lon bia trước khi về nhà con trai ở chung cư, có ôm hôn bé gái hai lần vì thấy dễ thương chứ không có ý định xâm hại.

Sau một tháng khởi tố bị can đối với ông Linh, Công an quận 4 xác định bé gái bị ông này ôm, hôn vào má, sờ vào đùi... Còn cựu Viện phó VKS thừa nhận do có uống rượu bia nên có những hành vi không đúng với bé gái.

​ĐBQH, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trả lời phỏng vấn báo chí chiều 23/5, bên hành lang kỳ họp Quốc hội. Ảnh: SGGP

Đánh giá về vụ việc, trên báo Sài Gòn Giải Phóng, ĐBQH Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an Nghệ An cho biết nếu là ông, ông sẽ khởi tố Nguyễn Hữu Linh ngay.

"Tôi xem video vụ ông Nguyễn Hữu Linh 2 lần, và nếu là tôi xử lý thì tôi sẽ khởi tố ngay từ thời điểm đó. Hành vi của ông Linh diễn ra 3 lần với cháu bé trong thang máy chứ không phải một lần. Lần đầu ông Linh ôm, cháu bé chạy ra, ông ta lại tiếp tục ôm, cho đến khi cháu bé chạy ra cửa. Có thể nói hành vi của ông Linh là rất rõ. Tuy nhiên, về xử lý thì tùy người đánh giá. Nếu là tôi, tôi sẽ khởi tố ngay", Đại tá Nguyễn Hữu Cầu cho hay.

Ông Nguyễn Sỹ Cương trao đổi với báo giới về tình trạng xâm phạm, dâm ô trong thang máy. Ảnh: SGGP

Ông Nguyễn Sỹ Cương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội nhận định: "Nếu những vụ như vụ ông Nguyễn Hữu Linh được đem ra xét xử thì sẽ có tác dụng tốt trong việc răn đe, nhưng nên tuyên truyền cho phụ nữ và trẻ em có những cảnh giác khi đi thang máy."

Nói về vụ "cưỡng hôn trong thang máy bị phạt 200.000 đồng" xảy ra trước đó, ông Nguyễn Sỹ Cương bày tỏ: "Mặc dù mức phạt là có giới hạn theo quy định xử phạt vi phạm hành chính, nhưng thông thường các cơ quan chức năng đưa lên rất thấp. Anh đã không đưa ở mức cao lại còn đưa mức rất thấp như thế thì không đủ sức răn đe là đúng. Anh đã đưa ra quy định mức phạt thì anh phải áp dụng tối đa mức quy định của luật. Theo tôi, cần rà soát lại các mức xử phạt để đảm bảo tính răn đe, tránh phạt quá nhẹ."

Ông cũng chia sẻ những vụ "cưỡng hôn" trong thang máy, nếu để quá thấp như thế sẽ không đủ sức răn đe. "Phụ nữ, trẻ em cần có kỹ năng tự bảo vệ và phòng ngự khi bước vào cầu thang máy", ông Nguyễn Sỹ Cương nói.

K.N (th)

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật