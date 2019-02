Chuyện chưa kể về chuyên án ngược núi truy bắt kẻ biến thái những ngày cận Tết

Mỗi năm trôi qua, trong những ngày cận Tết Nguyên đán, người dân xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An lại nhớ về vụ án gây “kinh sợ” xảy ra 2 năm trước. Sự liều lĩnh của đối tượng gây án khiến người dân sợ hãi.

Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 21-1-2017, trên QL7 đoạn qua xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Vào thời điểm đó, những người qua lại trên đoạn đường này đều hốt hoảng khi thấy một người đàn ông đứng giữa đường chặn xe để gây sự. Người đàn ông này đã dùng dao chém vào mặt ông V.T.T (49 tuổi), trú tại xã Thạch Giám, huyện Tương Dương. Khi người dân đưa ông T. đến bệnh viện thì gã đàn ông này vẫn tiếp tục “gây án”.

Đối tượng Kha Văn Thìn tại cơ quan điều tra

Sự việc được báo tới cơ quan Công an, khi thấy “động”, người đàn ông này nhanh chân bỏ chạy khỏi hiện trường. Qua nắm bắt thông tin, cơ quan Công an xác định đối tượng chính là Kha Văn Thìn (30 tuổi) trú tại xã Tam Quang, huyện Tương Dương.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, Thìn mới mãn hạn tù, lại là người thông thạo địa hình nên cơ quan Công an gặp khó khăn trong việc truy tìm tung tích của đối tượng. Trong khi việc điều tra tung tích của Thìn đang đi vào ngõ cụt thì Công an lại nhận được trình báo của chị L.T.Th. (38 tuổi) về việc chị bị Thìn chặn cướp đôi bông tai và dở trò hãm hiếp.

Trong đơn tố cáo, chị Th. cho biết, vào tối 21-1-2017, chị đang trên đường đi lấy củi về thì gặp Thìn. Gã đàn ông này đã xô ngã rồi đấm vào mặt chị Th. để cướp đôi bông tai. Nhân lúc Thìn đang cất đôi bông tai, chị Th. vùng dậy bỏ chạy nhưng bị gã túm được và dùng dao chém vào bụng và chân rồi dở trò hãm hiếp. Khi Thìn đang thực hiện hành vi đồi bại của mình thì nghe tiếng chồng chị Th. gọi vợ nên hắn hoảng sợ dùng chân dẫm vào mặt nạn nhân rồi bỏ chạy.

Xác định đối tượng là kẻ nguy hiểm, Công an huyện Tương Dương đã xin ý kiến chỉ đạo của Công an tỉnh Nghệ An. Theo chỉ đạo của cấp trên, lực lượng chức năng nhận được mệnh lệnh phải bắt được đối tượng trong thời gian sớm nhất. Bởi thời điểm này người dân đang hết sức hoang mang. Họ không dám ra đường, thậm chí lên nương rẫy làm việc.

Những ngày cận Tết năm 2017, Công an huyện Tương Dương đã huy động hơn 60 chiến sỹ phối hợp với các ban công an xã lân cận truy tìm đối tượng. Sau nhiều này dầm sương dưới trời rét buốt của những ngày cuối năm, lực lượng Công an đã truy được nơi ẩn nấp của Thìn. Thời điểm này, Thìn đang trốn ở nhà một người thân ở huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Ngay sau khi nắm được thông tin, các trinh sát dày dặn kinh nghiệm đã lên đường đi Quan Hóa. Vượt gần 500km, ngày 29 Tết Âm lịch, các trinh sát đã có mặt tại xã Hiền Trung khi trời còn tờ mờ sáng. Tuy nhiên, khi đến nhà người thân của Thìn, họ cho biết Thìn đã mượn xe đi chơi từ tối hôm qua nhưng chưa thấy về.

“Thìn là một đối tượng manh động và liều lĩnh. Thời điểm đó, chúng tôi phải hết sức cẩn trọng vì chỉ cần một sơ suất nhỏ, Thìn có thể vượt biên sang Lào. Khi đó việc vây bắt sẽ gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi đã phải lên kế hoạch vây bắt nhanh chóng”, Thượng tá Trần Phúc Tú, Trưởng Công an huyện Tương Dương cho biết.

Rạng sáng ngày 29 Âm lịch, khi Thìn quay về trả xe cho gia đình người thân thì bị trinh sát ập vào bắt giữ. Do quá bất ngờ, Thìn không kịp phản kháng. Ban đầu, đối tượng quanh co chối tội nhưng trước những chứng cứ không thể chỗi cãi, Thìn cúi đầu nhận tội. Với những hành vi của mình, cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Kha Văn Thìn về tội Gây rối trật tự công cộng, Cướp tài sản và Hiếp dâm. TAND tỉnh Nghệ An cũng vừa tuyên phạt đối tượng này 21 năm tù.

Năm đó, việc Công an bắt được đối tượng Thìn đã giúp người dân xã Tam Quang yên tâm đón Tết trong yên vui. Với người chiến sỹ Công an, có lẽ, việc bắt được tên tội phạm nguy hiểm mang lại sự bình yên cho người dân, để người dân được đón một cái Tết bình yên là món quà năm mới ý nghĩa nhất mà họ nhận được.

