Chủ hiệu cầm đồ khai man, che giấu hành tung tên giết người suốt 2 năm

Đối tượng Vũ Tuấn Anh tại cơ quan điều tra

Tiếng kêu cứu trong đêm

Buổi tối một ngày đầu năm 2013, gia đình chị Dương Thị Ngọc trú tại xóm Trung Thành, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt phát ra từ phía tường rào của gia đình. Ra kiểm tra, chị Ngọc phát hiện một người đàn ông nằm gục, trên người dính nhiều máu.

Ngay lập tức gia đình chị Ngọc đã báo với CAX Quyết Thắng và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên chưa đầy 24h sau đó, nạn nhân đã tử vong. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo cho Đội trọng án vào cuộc….

Ngay lập tức những điều tra viên dày dạn kinh nghiệm có mặt tại hiện trường vụ án, tổ chức phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh. Đội khám nghiệm đã tiến hành thu thập chứng cứ và vật chứng liên quan đến vụ án.

“Chúng tôi không thu thập được nhiều bằng chứng, do thời điểm xảy ra án mạng vào buổi tối, vắng người qua lại. Hiện trường chỉ có vết máu của nạn nhân, vết trượt do bánh xe máy để lại” - chỉ huy Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội nhớ lại.

Nạn nhân được xác định là anh Hoàng Văn Oanh (SN 1969) thuê nhà tại tổ 3, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, làm nghề lái “xe ôm” chở khách tại Đại học Công nghệ thông tin Thái Nguyên. Hung thủ đã đâm anh Oanh nhiều nhát dao, trước khi cướp đi chiếc xe máy Wave RSX mà anh vẫn dùng chở khách hàng ngày.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong bởi 3 nhát đâm hiểm vào hố mắt trái, vùng sau cổ và vùng lưng. Đánh giá ban đầu, đây là vụ giết người cướp tài sản. Đối tượng gây án rất liều lĩnh và manh động.

Xác định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã báo cáo sự việc lên Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên và triển khai nhanh các tổ công tác, phối hợp với CATP Thái Nguyên và CAX Quyết Thắng khẩn trương điều tra, tiến hành xác minh hàng trăm đối tượng trong diện nghi vấn trên địa bàn TP Thái Nguyên và các địa bàn lân cận.

Đó là các đối tượng đã có tiền án, tiền sự đến các đối tượng tù mới tha về địa phương hoặc những đối tượng nghiện ma túy, sinh viên bị buộc thôi học từ năm 2010 đến 2013 tại các trường đại học đóng trên địa bàn. Rà soát 28 điểm cầm cố, cho vay, mua bán xe máy cũ trên địa bàn xã, phường gần khu vực xảy ra vụ án đều đã được các trinh sát “cày đi xới lại”.

Tuy nhiên, thông tin ban đầu quá mờ nhạt nên mọi hoạt động truy xét diễn ra trong gần 2 năm nhưng đối tượng gây án vẫn chưa lộ diện. “Bởi vì không tìm được bất kỳ người nào biết được các tình tiết có liên quan đến vụ án, không có thông tin nào về đối tượng và lịch trình của nạn nhân. Có thể nói “án” xảy ra trên đường giao thông là loại án rất khó khăn trong việc rà soát, khoanh vùng đối tượng, vì tính chất lưu động của cả nạn nhân và thủ phạm” - chỉ huy Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội đánh giá.

Gỡ “nút thắt” vụ án từ chiếc xe vi phạm giao thông

Gần 2 năm đã trôi qua kể từ khi anh Oanh tử vong bởi kẻ thủ ác hung bạo và thủ đoạn che giấu tinh vi. Nỗi đau của gia đình người bị hại, cái chết thương tâm của nạn nhân luôn ám ảnh mỗi CBCS Đội Trọng án Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội. Không một vết tích nổi lên, quá trình điều tra vụ án phải tạm thời dừng lại.

Vụ việc tưởng chừng như rơi vào ngõ cụt thì vào ngày 30/5/2014, trong quá trình tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, CAP Thịnh Đán, TP Thái Nguyên phát hiện Dương Văn Tuyên (SN 1992) trú tại xã Bình Thành, huyện Định Hóa, Thái Nguyên điều khiển chiếc xe máy Wave không đội mũ bảo hiểm và cũng không xuất trình được giấy tờ xe chứng minh là chủ nhân của chiếc xe này.

Qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát xác định chiếc xe máy trên mang BKS trùng với xe của anh Oanh - là tang vật vụ án giết người, cướp tài sản. Tuyên khai đã mua chiếc xe này từ hiệu cầm đồ “Long Thủy” do Phạm Lễ Long (SN 1988) trú tại tổ 18 phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên làm chủ.

Tại cơ quan điều tra, Long khai đã nhận cầm cố chiếc xe trên vào khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3/2013 của đối tượng tên Mai Văn T (trú tại xã Trung Hội, huyện Định Hóa, hiện đang làm việc tại Hà Nội). Căn cứ vào lời khai của Long, cơ quan điều tra đã làm việc với T nhưng T cho biết không cầm cố chiếc xe máy mang BKS đó. Đến đây, cơ quan điều tra nhận định chủ hiệu cầm đồ Long Thủy “có vấn đề” khi khai báo quanh co, không đúng sự thực về đối tượng đến “cắm” chiếc xe máy là tang vật của vụ trọng án.

“Chúng tôi phải đặt ra hàng loạt các giả thiết tại sao Long lại khai gian dối như vậy? Đồng thời cử các trinh sát đi xác minh thông tin… Sự khai báo gian dối của đối tượng Long đã khiến cho chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong công tác điều tra, truy tìm đối tượng” - Trung tá Phó Thanh Sơn, điều tra viên Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Nguyên thời điểm đó cho hay.

Tiếp tục làm việc với cơ quan công an, lần này chủ hiệu cầm đồ Long Thủy khai, người đến cầm cố xe máy tên là Duy, khoảng 22 tuổi, quê huyện Phú Lương, Thái Nguyên. Tiến hành xác minh, cơ quan chức năng xác định đối tượng nghi vấn Hoàng Văn Duy trú tại xã Phấn Mễ, Phú Lương là sinh viên trường Cao đẳng Y Thái Nguyên nhưng đã chết vì tai nạn giao thông ngày 30/12/2013.

Lộ diện hung thủ

Đối tượng nghi vấn đã chết. Như vậy thì vụ án sẽ khép lại chăng? Đây là câu hỏi làm đau đầu các điều tra viên, trinh sát viên Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội. Tuy nhiên cơ quan điều tra cũng xác định Duy không “cắm” chiếc xe trên. Một lần nữa chủ hiệu cầm đồ Long Thủy đã khai man. Điều này cũng đặt ra cho các điều tra viên câu hỏi tại sao nhiều lần chủ hiệu cầm đồ phải gian dối trong việc cung cấp thông tin để ngăn cản, gây khó khăn cho cơ quan điều tra phá án.

“Tuy nghi vấn Duy đã chết nhưng chúng tôi vẫn phải đi xác minh xem Duy có thực sự đã đi cầm đồ chiếc xe tang vật trên không… Một điểm khó khăn cho chúng tôi là thời điểm tìm thấy chiếc xe sau gần 2 năm nên việc người dân nhớ lại các thông tin sẽ gặp nhiều khó khăn. Một giả thiết được đặt ra liệu có phải Long đã gây án hay đang cố tình che giấu cho ai?” - Trung tá Phó Thanh Sơn kể lại.

Không nản chí, cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh với Long. Ở lần thứ 3 làm việc với cơ quan công an, Long khai báo đối tượng tên là Tuấn Anh sinh năm 1990 hoặc 1991 và là người từng đến cầm cố chiếc xe này. Long khai nhận do có quen biết xã hội với Tuấn Anh nên cho Tuấn Anh cắm xe không giấy tờ và khi được cơ quan công an mời lên làm việc, Long “sợ” ảnh hưởng đến uy tín trong công việc sau này nên đã khai báo quanh co.

Các trinh sát viên tiếp tục đi tìm hiểu thông tin và cũng để tránh “bứt dây động rừng”, có thể khiến đối tượng gây án thừa cơ lẩn trốn. Một lần nữa rà soát lại các địa bàn, lực lượng công an phát hiện thông tin quan trọng về một người thợ xây tên là Vũ Tuấn Anh (SN 1990) ở xóm Trung Thành, xã Quyết Thắng.

Đối tượng sống khá khép kín, không giao thiệp hay tham gia hoạt động gì tại địa phương. Kiên trì nghiên cứu, tổ làm án đã lần ra “chìa khóa” mở cánh cửa sự thật của vụ án, Vũ Tuấn Anh đúng là đối tượng cầm cố chiếc xe máy đó. Ngay lập tức, các trinh sát cắt cử lực lượng chốt chặn các ngả đường nơi Tuấn Anh có thể trốn chạy khỏi địa bàn. Khi xác định chính xác Vũ Tuấn Anh là đối tượng gây án, ngày 11-9-2014, Ban chuyên án quyết định bắt giữ. Phát hiện thấy lực lượng công an, Tuấn Anh đã định tẩu thoát nhưng đã không kịp…

Với hành vi giết người, cướp tài sản của đối tượng Vũ Tuấn Anh và hành vi khai báo gian dối của đối tượng Phạm Lễ Long, ngày 23/3/2015, hai đối tượng đã bị TAND tỉnh Thái Nguyên đưa ra xét xử với các tội danh giết người, cướp tài sản và khai báo gian dối. Đối tượng Vũ Tuấn Anh bị tuyên án chung thân và đối tượng Phan Lễ Long bị tuyên án 6 tháng tù treo và 12 tháng thử thách cho những hành vi mà chúng đã gây ra.

