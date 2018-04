Chồng nạn nhân kêu oan giùm bị cáo

Theo hồ sơ, Đường Văn Tài (29 tuổi) và Bùi Thị Tuyết (27 tuổi, đã có chồng nhưng không còn sống chung) thuê phòng trọ sống chung với nhau như vợ chồng tại thị xã Thuận An, Bình Dương.

Tối 14/9/2016, Tài cùng Tuyết đi uống bia với bạn thì xảy ra mâu thuẫn vì Tài cho rằng Tuyết có những lời nói làm Tài xấu hổ với bạn bè… Đến gần 1h ngày 15/9, Tài chở Tuyết về nhà trọ và hai người bắt đầu cãi nhau. Tài đánh Tuyết gây thương tích, khóa trái cửa nhốt Tuyết trong phòng rồi bỏ đi.

Nghi vấn từ cái chết bất ngờ

Anh Kpiôre (đang ở phòng trọ dãy đối diện) nghe tiếng Tuyết kêu cứu trong phòng nên đi gọi bà chủ nhà trọ đến. Kpiôre lấy búa đập cửa, nhìn thấy Tuyết ngồi sát cửa, tay chảy nhiều máu. Lúc này Tài về tới, hai tay xốc nách Tuyết kéo vào trong và đóng cửa phòng lại. Thấy vậy, một người dân đã đến trụ sở dân phòng để báo tin.

Trong khi đó, Tài tiếp tục đánh Tuyết trong phòng. Tài đập bể mặt bàn kiếng và dùng mảnh kiếng vỡ tấn công Tuyết. Khi lực lượng dân phòng đến, Tài mới mở cửa ra và đưa Tuyết đến bệnh viện cấp cứu nhưng Tuyết đã tử vong sau đó.

Theo kết luận giám định pháp y, nguyên nhân chết của Tuyết là do đa chấn thương, đứt bó mạch thần kinh, chảy máu không phục hồi.

Bà Lý Tuyết Vân, người mẹ luôn tin con mình vô tội.

Quá trình điều tra, Tài không thừa nhận hành vi đánh đập gây ra thương tích cho Tuyết. Theo Tài, sau khi cãi nhau, Tài bỏ ra ngoài, lúc quay về nhìn thấy Tuyết ngồi dưới đất nên ẵm vào trong. Tuyết giãy giụa, vướng chiếc xe máy dựng trong phòng, cả hai ngã xuống mặt bàn kính làm vỡ kính gây thương tích.

Tháng 5/2017, Công an tỉnh Bình Dương có kết luận điều tra, đề nghị truy tố Tài về tội giết người. Tháng 7/2017, VKSND tỉnh Bình Dương trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, đề nghị làm rõ các vết thương trên cơ thể bị can do đâu mà có.

Hai tháng sau, cơ quan điều tra có kết luận điều tra bổ sung thể hiện các vết thương trên tay bị can không biết do đâu mà có, còn vết thương trên chân và lưng bị can là do té xe.

Trên cơ sở này, VKSND tỉnh Bình Dương ra cáo trạng truy tố Tài về tội Giết người. VKS nhận định mặc dù Tài không nhận tội nhưng căn cứ vào biên bản khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, kết luận giám định pháp y, cơ chế hình thành vết thương, lời khai của nhân chứng đã có đủ cơ sở xác định Tài chính là hung thủ gây ra cái chết cho Tuyết.

Chi tiết đáng chú ý từ lời khai người chồng nạn nhân

Mới đây, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án. Tại tòa, Tài tiếp tục kêu oan, khẳng định mình rất mực yêu thương Tuyết, không có lý do gì để giết Tuyết cả.

Theo bị cáo Tài, ngày xảy ra sự việc, cả hai đều uống bia rất say. Lúc Tài ẵm Tuyết vào, Tuyết giằng co không cho nên mới bị té lên bàn. Nằm trên mặt kính vỡ mà Tuyết vẫn giãy giụa không ngừng. Tài vẫn cố gắng khống chế để ẵm được Tuyết ra và đưa cô đi bệnh viện. Thêm nữa, trước đó Tuyết đã sử dụng "hàng đá" và có dùng dao tự cắt tay mình.

Đặc biệt, đến dự phiên tòa còn có anh Hùng (đã đổi tên)là chồng của nạn nhân Tuyết. Anh Hùng cũng khai rằng trước đây Tuyết nhiều lần uống bia rượu và sử dụng "hàng đá", xong lấy dao hoặc vật nhọn tự cắt tay mình cho chảy máu. Anh tận mắt chứng kiến và can ngăn không được nên vợ chồng không sống chung nữa (hai người vẫn chưa ly hôn). Anh Hùng cho rằng các vết thương trên tay Tuyết do Tuyết tự tạo ra, nếu buộc tội cho Tài là oan.

Tranh luận tại phiên tòa, luật sư Đinh Quang Trọng Long (Đoàn Luật sư TP.HCM, bào chữa cho bị cáo Tài) chỉ ra nhiều mâu thuẫn trong các chứng cứ buộc tội. Cụ thể là tại hiện trường có thu giữ nhiều con dao, nếu cố ý giết người thì Tài đã chọn con dao chứ không thể dùng mảnh kiếng vỡ. Vì mảnh kiếng đã vỡ thì các góc cạnh đều sắc, khi dùng lực để tấn công, phản lực ngược lại có thể gây sát thương cho người cầm. Tuy nhiên, tay của Tài không có các vết thương hình thành theo cơ chế này.

Cạnh đó, trong số các vật chứng thu được không thể hiện mảnh kiếng nào là mảnh Tài đã cầm để gây thương tích, chỉ nói chung chung, như vậy không đủ cơ sở để buộc tội. Trong khi đó, các nhân chứng chỉ khai có nghe tiếng cãi nhau trong phòng, thực tế không ai tận mắt chứng kiến được sự việc như thế nào.

Theo luật sư, việc cơ quan điều tra và VKS đã căn cứ vào lời khai các nhân chứng không trực tiếp chứng kiến sự việc mà buộc tội bị cáo là bỏ qua nguyên tắc suy đoán vô tội.

Sau thời gian nghị án kéo dài, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung để làm rõ các mâu thuẫn trên.

