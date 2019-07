Cho tại ngoại hiệu trưởng dâm ô học sinh: Làm gì được?

Ngày 20/7/2019, một lãnh đạo TAND huyện Thanh Sơn - Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa trả hồ sơ vụ án liên quan đến bị can Đinh Bằng My (58 tuổi, nguyên Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú Thanh Sơn) để cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Tuy nhiên, vị lãnh đạo này cũng từ chối tiết lộ những tình tiết trong vụ án cần điều tra bổ sung là gì.

Trao đổi với Đất Việt về vấn đề này, ông Nguyễn Gia Đa - Trưởng phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em - Bình đẳng giới, thuộc Sở LĐ-TB&XH Phú Thọ cho biết: "Việc trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ án là quyền của cơ quan chức năng. Đơn vị không thể can thiệp được, cũng như không thể có đơn đề nghị cơ quan chức năng sớm tiến hành đưa vụ án ra xét xử. Như thế rất buồn cười...".

Bị can Đinh Bằng My được cho tại ngoại.

Tuy nhiên, ông Đa cũng thừa nhận, có tình trạng nhiều phụ huynh, học sinh cảm thấy bất an khi ông Định Bằng My được cho tại ngoại. Mặc dù vậy, một lần nữa, ông Gia tái khẳng định, đơn vị mà ông làm Trưởng phòng không thể can thiệp được vào chuyện này.

Trong khi đó, luật sư Tạ Ngọc Vân - người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các em học sinh được xác định là nạn nhân của bị can Đinh Bằng My nhận định, bị can được cho tại ngoại nếu không có sự quản lý, giám sát chặt thì sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đối với xã hội, đặc biệt là trẻ em khi bị can này đang bị điều tra về tội dâm ô.

Chính vì thế, sau khi nhận được thông tin bị can Đinh Bằng My được tại ngoại, ông Vân đã có đơn kiến nghị gửi đến cơ quan chức năng đề nghị các nạn nhân trong vụ án cần được bảo vệ, đảm bảo an toàn và tính mạng.

Đồng thời, chính quyền địa phương nơi bị can cư trú phải có phương án bảo vệ cho các trẻ em trên địa bàn trước nguy cơ hiện hữu có thể xảy ra.

Luật sư Vân cho rằng, việc ông My được cho tại ngoại có thể làm ảnh hưởng đến tính khách quan của vụ án nếu bị can hoặc người thân của ông My tiếp xúc với bị hại.

Bị can Đinh Bằng My bị cáo buộc đã lạm dụng tình dùng nhiều nam sinh của trường trong một khoảng thời gian dài.

Theo đó, trong quãng thời gian giữ chức Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú Thanh Sơn, ông Mỹ đã nhiều lần yêu cầu một số em học sinh nam đến phòng làm việc của mình rồi có hành vi cầm, vuốt ve bộ phận sinh dục của học sinh.

Mỗi lần thực hiện xong hành vi dâm ô, nam hiệu trưởng thường cho các em ăn bánh kẹo, cho tiền từ 20.000 đến 50.000 đồng và dặn không được nói chuyện với ai.

