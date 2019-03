Chân dung nghịch tử sát hại 3 người thân trong gia đình và bà ngoại người yêu

Liên quan đến vụ án mạng rúng động làm 4 người thiệt mạng, trưa 12/3, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP HCM cho biết đang tiếp tục lấy lời khai Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM).

Theo VietnamNet, đến nay, cơ quan công an đủ cơ sở xác định nghi can Nam đã ra tay sát hại 4 người ở Long An và TP.HCM trong chiều 11/3. Kết quả xác định, thời điểm gây án nghi can Nam dương tính với ma tuý.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Nam khi bị bắt

Bước đầu cơ quan công an nhận định, ngoài bị ngáo đá, còn một nguyên nhân sâu xa khác có thể do bị ngăn cản trong chuyện yêu đương. Cụ thể, Nam có tình cảm nam nữ với một cô gái 22 tuổi (quê Cần Đước, Long An) nhưng bị gia đình phía bà ngoại của người yêu ngăn cấm.

Trưa 11/3, sau khi sử dụng ma tuý, Nam cầm hung khí tìm đến huyện Cần Đước, tỉnh Long An để sát hại bà ngoại của người yêu rồi quay về Hóc Môn giết chết mẹ mình. Sau đó, Nam chạy sang xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) giết bà nội rồi chém cha ruột khiến ông tử vong sau đó.

Quá khứ bất hảo của nghịch tử

Theo Zing, một hàng xóm của gia đình nạn nhân cho hay, hơn 10 năm trước, Nguyễn Hoàng Nam cùng bạn bè cướp tiệm vàng và bị bắt, phải đi tù hơn 11 năm. Nam mới ra tù được gần 1 năm nay, đã cưới vợ nhưng hiện đã chia tay.

Dịp Tết 2019, Nam qua bên xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn) bán quần áo cùng với mẹ (bà Dân) và ăn chơi lêu lổng. Thỉnh thoảng, Nam về nhà xin tiền cha và bà nội. Mỗi lần không có tiền, Nam chửi bới và hăm dọa đánh đập cha ruột. Có lần không xin tiền được, Nam bắt cha phải quỳ xuống và bò xin tha, nếu không sẽ chém chết.

Căm phẫn trước sự ra tay tàn độc đó, người này cũng cho biết, hôm đám cưới Nam, mọi người trong xóm có đến chung vui chúc mừng và hy vọng sau Nam cưới vợ sẽ không ăn chơi và lo làm ăn, nhưng điều đó không thành sự thật.

