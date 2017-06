Cảnh sát bắn thẳng vào xe ô-tô để bắt đối tượng vận chuyển 29 bánh heroin

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông (Hà Nội) ngày 9/6 cho biết đã bắt giữ đối tương đang vận chuyển số lượng ma tuý lên tới 29 bánh.

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an quận Hà Đông phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý số lượng lớn đi qua địa bàn nên lập chuyên án để dấu tranh.

Ngày 2/6/2017, nắm được thông tin một đối tượng trong đường dây sẽ thực hiện nhiệm vụ vận chuyển ma túy bằng tô tô đi theo tuyến Quốc lộ 6A qua địa bàn Hà Nội, Ban chuyên án đã lên kế hoạch triệt phá.

Đến khoảng 10h ngày 2/6, phát hiện chiếc xe ô tô hiệu Toyota Fortuner mang BKS 30A – 02898 của đối tượng di chuyển đến khu vực ngã ba Ba La, phường Phú La, quận Hà Đông, tổ công tác Đội Cảnh sát ma túy, Công an Hà Đông phối hợp với Phòng 3 Cục C47 (Bộ Công an) và Đội CSGT số 12 (Công an Hà Nội) bố trí lực lượng khép vòng vây.

Tang vật vụ án

Tuy nhiên, khi biết bị rơi vào “bẫy”, đối tượng lái xe đã liều lĩnh tăng ga, đâm thẳng vào một xe ô tô của lực lượng hòng thoát thân.

Trước tình huống nguy hiểm, đối tượng có thể bỏ trốn, lực lượng phá án đã bắn nhiều phát súng bắn vỡ hai kính trước, một kính sau chiếc xe nói trên.

Mặc dù vậy, đối tượng tiếp tục liều lĩnh điều khiển xe bỏ chạy với tốc độ cao, hướng về phía huyện Thường Tín (Hà Nội).

Khi đối tượng đến khu vực trạm biến áp 500KV Thường Tín thì bị lực lượng công an Thường Tín chặn dừng.

Biết không thể thoát, đối tượng mở cửa vứt xe trên đường rồi bỏ chạy, tuy nhiên chỉ vài phút sau đó đã bị các trinh sát bắt giữ.

Kiểm tra tại chỗ chiếc xe của đối tượng, cơ quan công an phát hiện, thu giữ 27 bánh heroin có trọng lượng 9.480,66 gram được giấu kín trong ghế sau cùng của xe và 2 bánh có trọng lượng 705,96 gam tại hộp lọc gió điều hòa phía trước.

Nhân thân của “người vận chuyển” được làm rõ là Trịnh Văn Tú (SN 1990, trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Tại cơ quan điều tra, Tú khai nhận, được một đối tượng tên Tùng thuê vận chuyển 29 bánh heroin trên từ đường mòn Hồ Chí Minh, thuộc địa phận tỉnh Hòa Bình chuyển về Quảng Ninh giao cho một đối tượng khác. Giao dịch thành công, Tú sẽ nhận được tiền công vận chuyển là 50 triệu đồng.

Tú cũng khai nhận, khoảng tháng 4/2017, đối tượng đã vận chuyển trót lọt chuyến hàng là 73 bánh heroin từ Hòa Bình đến Hòn Gai (Quảng Ninh) cho Tùng và được Tùng trả số tiền 50 triệu đồng.

Thanh Sơn