Can ngăn chồng đánh nhau, vợ bị đâm tử vong

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đang điều tra vụ án mạng khiến hai người thương vong xảy ra vào ngày 26/7 tại xã Thanh An, huyện Hớn Quản.

Khoảng 21h20 ngày 26/7, tại tiệc đám cưới nhà ông Phạm Văn Sửa (54 tuổi, ở xã Thanh An), Nguyễn Văn Nam (34 tuổi, trú tại ấp An Sơn, xã Thanh An) và Phạm Văn Thuyên (34 tuổi, trú tại ấp An Sơn) xảy ra mâu thuẫn do Nam tạt rượu vào người Thuyên.

Dù được nhiều người can ngăn nhưng Nam và Thuyên vẫn cự cãi, gây gổ với nhau. Phát hiện sự việc, chị Nguyễn Thị Thời (35 tuổi) là vợ của Nam ra căn ngăn thì bị Thuyên dùng dao đâm trúng vào lưng.

Thấy vợ bị đâm, Nam cũng lấy dao đâm vào lưng Thuyên. Cả hai người được đưa đi cấp cứu nhưng đến 22h cùng ngày thì chị Thời tử vong, Thuyên đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Theo Công lý

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật