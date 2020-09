Cận cảnh lô ma túy khủng công an vừa vây bắt như phim hành động ở Hà Tĩnh

Chiều 4/9, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về m a túy (Công an Hà Tĩnh ) cho biết, hiện đơn vị này đang phối hợp với Cục C04 (Bộ Công an) tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án ma túy lớn vừa bắt giữ vào sáng cùng ngày tại xã Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh).

Bước đầu, công an đã bắt giữ 5 đối tượng đi trên 2 xe ô tô con. Tang vật thu giữ được gồm 21kg ma túy đá, 18 bánh heroin, 3kg ma túy loại ketamine cùng một số tang vật trong xe ô tô.

Công an khống chế nhóm đối tượng vận chuyển lượng ma túy lớn ở Hà Tĩnh

Quá trình phá cửa xe, vây bắt các đối tượng trong đường dây ma túy này, 2 chiến sỹ công an bị thương nhẹ.

Sau khi tiến hành khám xét hiện trường, khám xe ô tô, công an đã đưa 2 chiếc xe cùng các tang vật về trụ sở công an để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 4/9, lực lượng chức năng tiến hành chốt chặn, vây bắt một nhóm đối tượng vận chuyển ma túy trên quốc lộ 1A, đoạn qua khu vực Đèo Con (xã Kỳ Nam, TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Thời điểm này, 2 chiếc xe ô tô mang biển số Nghệ An vận chuyển ma túy đến địa điểm trên liền bị công an vây ráp, chặn bắt. Phát hiện cảnh sát, các đối tượng rồ ga, đâm ô tô vào xe lực lượng chức năng hòng thoát thân. Tuy nhiên, do bị chặn cả 2 đầu nên các đối tượng không thể bỏ trốn.

Hàng chục cảnh sát sau đó áp sát, phá cửa xe, khống chế các đối tượng. Do các đối tượng ngoan cố nên công an phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp.

Công an vây bắt các đối tượng trong đường dây ma túy lớn.

Kiểm tra trên xe, công an phát hiện một lượng lớn ma túy được giấu trong vali du lịch.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được công an điều tra làm rõ.

Ngọc Tú

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật