Bóng hồng xinh đẹp U40 lộ chiêu lừa 10 tỷ đồng

Từ trung tuần tháng 11/2018 đến nay, mỗi này có hàng chục người dân đến đứng dưới căn nhà ba tầng của Phan Thị Kim Liên (31 tuổi, trú phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) để đòi số tiền hàng tỷ đồng đã trót nộp cho Liên để đưa con cái, người thân của họ đi sang Nhật Bản, Hàn Quốc xuất khẩu lao động. Căn nhà cửa đóng then cài, không ai ra đón tiếp.

Liên có khuôn mặt ưa nhìn, lấy chồng làm bộ đội. Bản thân từng đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản về, sau đó đi dạy tiếng nước ngoài cho một trung tâm ngoại ngữ ở TP Vinh (Nghệ An), hiện đã nghỉ việc.

Dù không phải viên chức, song Liên tự giới thiệu mình là giảng viên đại học, "con nuôi của ông chủ người Nhật", có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động, du học xuất cảnh sang Nhật Bản, Hàn Quốc... bằng đường du lịch thương mại.

Nghi can Liên. Ảnh: C.A

Liên tạo niềm tin đối với mọi người bằng vẻ sang trọng, quý phái, tài sản là nhà ba tầng kiên cố bên quốc lộ 8A, xe hơi tiền tỷ. Gặp ai Liên cũng thuyết phục nên cho người thân đi xuất khẩu lao động để sớm đổi đời. Có nhu cầu cứ đưa tiền để cô ta làm hồ sơ, đưa đi học tiếng.

Danh tiếng của Liên được đồn xa tới tất cả các huyện trên địa bàn Hà Tĩnh và nhiều tỉnh lân cận như Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Bình... Nhiều người gọi điện, hoặc đến nhà xin gặp Liên nhờ giúp đỡ.

Chị Nguyễn Thị Ánh Dương (trú huyện Hương Sơn) cho biết, qua lời giới thiệu của bạn bè, tìm gặp Liên để nhờ đưa sang Nhật Bản xuất khẩu lao động bằng đường du học với giá 190 triệu đồng. Thấy vỏ bọc sang trọng của căn nhà cũng như nghề nghiệp ổn định "vợ giáo viên, chồng bộ đội" của gia đình Liên, chị Dương đã vay mượn, cầm cố tất cả tài sản đưa tiền cho Liên.

"Nhận hồ sơ và tiền, Liên giới thiệu tôi ra một công ty ở Hà Nội để học tiếng và thi đơn hàng. Kết quả tôi đạt yêu cầu trong kỳ thi đó. Cô ấy còn gửi ảnh visa Nhật Bản mang tên tôi khiến ai cũng an tâm. Chờ vài tháng không thể xuất cảnh, khi hỏi đại diện công ty ở Hà Nội thì họ nói đơn hàng đã bị hủy vì người môi giới không nộp tiền. Nhờ bạn bè kiểm tra visa thì có dấu hiệu bị giả mạo", chị Dương nói.

Visa có dấu hiệu làm giả được Liên gửi cho nạn nhân. Ảnh: T.H

Người phụ nữ này sau đó gặp Liên để đòi lại tiền nhưng cứ bị khất lần. Để chị Dương không làm phiền mình, Liên viết giấy ký tay, thừa nhận có nhận hồ sơ và 190 triệu đồng của chị Dương, cam kết ngày 8/11/2018 sẽ trả lại, kèm theo 20 triệu đồng chi phí đi lại. Song một tuần sau, Liên bặt vô âm tín không thể liên lạc.

"Gia đình tôi đi vay nóng lãi suất cao, hiện đã khánh kiệt. Tiền mất, giấc mơ đi xuất khẩu lao động cũng xa vời, Tết này rất buồn", chị Dương tâm sự.

Chung ước mơ muốn đổi đời, nhiều người khác đã tìm đến cầu cạnh Liên, nhưng đổi lại là bi kịch. Anh Nguyễn Trung (42 tuổi) cùng em vợ Đặng Văn Chinh (31 tuổi, cùng trú huyện Thạch Hà) đã đưa cho Liên hơn 400 triệu đồng để sang Hàn Quốc du học theo hình thức xuất khẩu lao động. Lịch dự kiến bay trong tháng 9/2018, cam kết nếu không bay được sẽ hoàn tiền.

Căn nhà mặt đường thuộc sở hữu của vợ chồng Liên đã được sang nhượng cho người khác. Ảnh: Q.Đ

"Chờ ba tháng không thể xuất cảnh, hai anh em liên tục chở nhau đi trong đêm ra nhà Liên đòi tiền. Ra đến nơi, thấy nhiều nạn nhân cũng mắc lừa như chúng tôi, cảm thấy vô cùng bất lực và uất ức", anh Trung nói.

Nhận đơn tố cáo của các nạn nhân, nhà chức trách vào cuộc, khẳng định Liên phạm tội, song cô ta đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Qua xác minh, Liên không phải là giảng viên đại học, ngôi nhà mặt tiền quốc lộ 8A cùng chiếc ôtô Mazda 6 thuộc sở hữu của hai vợ chồng cô này đều đã được sang nhượng cho người khác.

Ngày 30/1, Công an Hà Tĩnh khởi tố bị can, ra quyết định truy nã Liên để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 139 Bộ luật Hình sự 1999. Cơ quan điều tra cáo buộc, Liên nhận hồ sơ của 53 người dân trên địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Nam, Hà Nội, Vũng Tàu với số tiền hơn 10 tỷ đồng.

