Bốn nữ nhân viên không mặc đồ khi massage cho khách nam

Tại cơ quan công an, bốn nữ nhân viên thừa nhận vừa massage và kích dục cho khách. Mỗi khách đến tiệm massage mua vé 500.000 đồng và được "phục vụ" trong 30 phút. Trong khi làm việc, các nữ nhân viên không mặc đồ để chiều khách.

Theo cơ quan điều tra, tiệm massage trên hoạt động được hơn một tháng, tuy nhiên cơ sở này chưa có giấy phép và chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an ninh trật tự.

Đầu tháng 3/2019, cơ sở này từng bị Công an quận Nam Từ Liêm xử phạt hành chính 10 triệu đồng và yêu cầu đóng cửa do thiếu giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo về an ninh trật tự.

Theo VnExpress

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật