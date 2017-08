Bình Dương: Bắt quả tang hàng chục đối tượng đánh bạc với số tiền khủng

Các đối tượng bị bắt khi đang đánh bạc

Vào lúc 17h ngày 21/8, đội CSHS Công an Thị xã Dĩ An đã tiến hành mật phục bắt quả tang 28 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hải (SN 1987, ngụ tại tổ 41 KP. Chiêu Liêu, P. Tân Đông Hiệp, TX. Dĩ An, T. Bình Dương), Nguyễn văn Dương (SN 1967, ngụ tai Xã Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP. HCM, Trần Ngọc Anh (SN 1983, ngụ tai KP2, P. Tân Phú, TX. Thuận An, T. Bình Dương), Nguyễn Văn Mạnh (SN 1990), Nguyễn Văn Cường (SN 1976), Nguyễn Văn Ngọc (SN 1978), Nguyễn Văn Thanh (SN 1978, cùng ngụ tại P. Tân Đông Hiêp, TX. Dĩ An, T. Bình Dương); Hoàng Văn Ngạn (SN 1977, KP.3, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. HCM); Trần Minh Năm (SN 1987); Nguyễn Văn Thịnh (SN 1990); Nguyễn văn Việt (SN 1998); Nguyễn Manh Lộc (SN 1988); Trương Anh Thế (SN 1981, cùng ngu tại TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương), Lê Văn Tài (SN 1991), Hoàng Đức Tài (SN 1975), Nguyễn Văn Võ (SN 1972), Đăng văn Thái (SN 1983), Đặng Chiến Hoàng (SN 1988), Hoàng Văn Quyết (SN 1985, cùng ngụ tại Q. Thủ Đức, TP. HCM)… đánh bạc với hình thức xóc đĩa ăn thua bằng tiền tại căn nhà không số tổ 41 khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Tại hiện trường, công an thu giữ hàng trăm triệu đồng và gần 12 triệu đồng tiền tang vật, thu giữ 01 bộ xóc đĩa (gồm 01 chén, 01 đĩa và 04 con bài được cắt nhỏ thành hình tròn đường kính 1,5cm).

Tang vật được thu giữ tại hiện trường

Theo lời khai ban đầu, các đối tượng mang theo từ 600 ngàn đến hàng chục triệu đồng. Sau khi ăn tân gia tại nhà đối tượng Hải xong, các đối tượng đã dùng số tiền này đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Số tiền đặt không cố định, thường mỗi ván người chơi sẽ đặt từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Đến thời điểm bị bắt, nhiều đối tượng đã sử dụng hết tiền mang theo để đánh bạc.

Công an Thị xã Dĩ An cho biết, trong quá trình vây bắt có hai đối tượng không rõ lý lịch đã tẩu thoát. Hiện, cơ quan CSĐT đang truy bắt các đối tượng, tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Bảo Hằng