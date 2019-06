Bịa chuyện trừ tà, gã trai đưa người phụ nữ vào nhà nghỉ... giải vong

Ngày 17/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Cường (19 tuổi, trú xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) để điều tra về hành vi Cưỡng dâm. Đây là kẻ bịa chuyện giải vong để lừa bị hại vào nhà nghỉ cưỡng bức quan hệ tình dục.

Ngày 10/6, Công an phường Trung Liệt tiếp nhận đơn tố giác của bị hại là chị Mai (26 tuổi) về việc Nguyễn Văn Cường có hành vi Hiếp dâm tại nhà nghỉ ở phố Thái Hà (phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội).

Qua xác minh làm rõ, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa xác định sự việc bắt nguồn từ ngày 7/6, Cường và Vũ (em trai chị Mai) chơi điện tử tại phố Yên Lãng. Công an phường Trung Liệt kiểm tra hành chính thì cả hai không có giấy tờ tuỳ thân nên bị đưa về trụ sở để làm việc.

Tại công an phường, qua nói chuyện Cường biết bạn có chị gái, chủ tiệm cắt tóc gội đầu. Khi công an phường cho Cường về trước thì người này đã đến cửa hàng cắt tóc thông báo cho chị Mai việc Vũ bị công an phường giữ lại, bảo chị đến đưa em trai về.

Sau khi chị đến đón em trai về thì Cường đã về cửa hàng tóc của chị ăn cơm cùng mọi người. Trong quá trình ăn cơm, Cường kể về câu chuyện cuộc đời của mình rất lâm li bi đát, rằng bố mẹ bỏ nhau, sống lang thang khổ sở... nên tạo được sự thương cảm của mọi người, được chị Mai cho 600.000 đồng.

Cũng tại quán này, Cường biết chị đã từng phá thai nên đã bịa ra câu chuyện trừ tà, giải vong, làm cho chị Mai tin tưởng. Sau khi tạo được lòng tin, Cường tiếp tục đưa ra câu chuyện về giải vong để rủ chị này vào nhà nghỉ tối 7/6.

Tại đây, Cường đã thắp 3 nén hương và yêu cầu chị Mai quỳ gối để khấn lễ giải vong. Sau đó Cường tiếp tục đưa ra các lý do về việc vong theo và yêu cầu được khám cho chị để xem “vong có thể đầu thai được nữa không”...

Về phía chị Mai do tin tưởng về việc Cường nói có vong và lo sợ việc mình có vong theo thật nên đã làm theo yêu cầu của cậu này. Một lúc sau, Cường đã có hành vi cưỡng bức quan hệ tình dục với chị Mai, khi chị này không đồng ý.

Sau khi sự việc xảy ra, đến 10/6 chị Mai đến Công an phường Trung Liệt trình báo sự việc. Tại cơ quan công an, Cường thành khẩn khai nhận hành vi của mình.

Chị Mai đã lập gia đình và có 1 người con. Về lý do chị Mai mắc lừa Nguyễn Văn Cường, cán bộ điều tra Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa cho biết là do tâm lý mê tín.

Với những vụ việc như thế này thì bị hại thường phải đấu tranh tư tưởng, rất xấu hổ nên dù ngày 7/6 xảy ra sự việc nhưng phải 3 ngày sau chị Mai mới trình báo. Việc trình báo cũng là do bị hại kể với người bạn thân, người bạn thân này nói với chồng chị Mai, sau đó chồng chị đi tìm được Cường.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã tạm giữ Cường từ ngày 11/6 để điều tra về hành vi Cưỡng dâm. Đáng chú ý, trước đó Cường từng là nhân vật trong một số bài viết trên mạng xã hội về hoàn cảnh éo le “em trai mồ côi từ Nghệ An vào Sài Gòn tìm anh trai thất lạc”; hay “thanh niên đi nhờ xe vào Sài Gòn tìm chị gái thất lạc được nhận nuôi vì hai chị em là trẻ mồ côi”... nhằm mục đích lừa đảo, kêu gọi mọi người ủng hộ tiền. Sau mỗi lần các bài viết đăng lên, Cường thường tự chia sẻ bài viết lên Facebook, các vụ việc thu hút hàng nghìn lượt like... Nhưng sau đó mọi người phát hiện nội dung thay đổi trong khi ảnh cùng một người, nghi vấn giả mạo nên đã nghi ngờ, tẩy chay các bài viết kiểu như thế này. Công an quận Đống Đa cũng cảnh báo người dân không tin tưởng vào những trang mạng đưa tin không chính xác, làm mọi người hiểu lầm và chia sẻ tình thương không đúng chỗ.

