Bị phát hiện dùng tiền giả khi 2 lần đến mát-xa trong một tối

Chân dung đối tượng Bùi Tiến Dũng.

Tối 15/7, Đại tá Vũ Quang Vinh, Trưởng phòng An Ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ tàng trữ, vận chuyển và lưu hành tiền giả xảy ra tại thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Đối tượng Nguyễn Minh Đại.

Trước đó, ngày 7/7, tại một quán mát- xa, xông hơi ở thị trấn An Châu, huyện Sơn Động có một khách nam vào quán làm dịch vụ.

Xong việc, vị khách trên dùng 1 tờ tiền polymer mệnh giá 500.000 đồng để trả rồi lấy lại tiền thừa 200.000 đồng.

Sau đó khoảng 30 phút, người khách này lại tiếp tục vào quán trên làm dịch vụ xông hơi, mát- xa và lại trả bằng tờ tiền polymer mệnh giá 500.000 đồng.

Thấy có điều gì đó bất thường khi chỉ trong thời gian rất ngắn, vị khách này 2 lần vào quán làm một dịch vụ và đều trả bằng tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, chủ quán đã báo công an.

Tại cơ quan công an, người khách khai tên là Bùi Tiến Dũng (SN 1980, có hộ khẩu thường trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). Dũng lấy vợ quê ở xã An Lập, huyện Sơn Động, hiện sinh sống cùng vợ và con tại đây.

Ban đầu, Dũng quanh co không nhận, một mực cho rằng mình nhặt được tiền này ở một sân bóng trên địa bàn huyện, không biết đó là tiền giả nên mang đi lưu hành.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua nhiều ngày đấu tranh, Dũng xin được đầu thú.

Dũng khai nhận được Nguyễn Minh Đại (SN 1978, ở xã Thủy An, thị xã Đông Triều) đưa cho 22 tờ tiền polymer với mệnh giá 500.000 đồng (tương đương 11 triệu đồng).

Qua giám định 22 tờ tiền polymer nói trên, cơ quan chức năng kết luận tất cả đều là tiền giả.

Hiện, Dũng và Đại đều đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

