Bị đánh hội đồng vì “tội” hủy kết bạn, chặn Facebook

Sau khi bị nhóm bạn hành hung, nữ sinh P bị chấn thương phần mềm khai bị đánh vùng gáy hai bên.

Rủ đi đòi nợ bị đánh ngay trên đường

Những ngày qua, câu chuyện nữ sinh T. T. P (SN 2003, trú tại xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) bị T.D.H (SN 2001) và một người tên Th (SN 2001, trú tại xã Hưng Thái, huyện Ninh Giang) đánh hội đồng, sau đó đưa lên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao và bức xúc.

Mọi người không thể nghĩ rằng, với độ tuổi còn nhỏ mà hai thiếu nữ lại có hành động đánh bạn dã man chỉ vì mâu thuẫn trên Facebook.

Tại khoa Ngoại (Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Miện), nữ sinh P đang nằm điều trị. Em ít nói và có biểu hiện tinh thần chưa được trấn an, hoảng loạn. Tuy sự việc đã xảy ra được một tuần, nhưng mỗi khi nhớ lại, em vẫn sợ hãi và không hiểu tại sao nhóm bạn kia lại đánh mình.

Nữ sinh P kể, chiều 14/5, khi đó em đang ở nhà thì bạn L (hàng xóm) có rủ đi đòi tiền nợ ở thôn Phú Mễ (ở xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện). Tưởng bạn nói thật nên P đồng ý. Tuy nhiên, trên suốt đoạn đường đi đó, L thường xuyên nhận điện thoại của ai đó gọi đến và nói chuyện, nhưng P không nghe được nội dung vì L đeo tai nghe.

Khi vào trong thôn Phú Mễ, L đi xe chậm lại rồi đột nhiên quay lại. Trên quãng đường quay ra thì gặp nhóm của H, Th cùng 5 người (trong đó có hai bạn nam) đi trên hai xe máy. Nhìn thấy P, nhóm của H quay xe lại và bắt đầu hành hung.

“Lúc đi sát vào em, chị H có túm tóc giật em ngã xuống đường sau đó tát liên tiếp vào mặt. Cùng lúc này bạn Th cũng tát em. Vừa tát, hai chị hỏi: Tại sao mày chặn Facebook của tao? Cứ như vậy chị ấy đánh em. Trong khi đó, bạn L đi chỉ đứng xem mà không có động thái can ngăn.

Vì đây là đoạn đường vắng không có người qua lại và vào giữa buổi chiều nên em không biết cầu cứu ai, em cũng không dám chạy. Khi tát em khoảng hơn 10 cái thì có một bạn trai vào can ngăn, sau đó L đèo em về nhà”, P kể.

Trên đường về nhà, nhóm của H vẫn đi theo sau đe dọa, chửi bới xúc phạm em P. Tuy nhiên, khi thấy mũi bị chảy máu thì em P đã vào nhà người dân cạnh đó để xử lý. Do bị đánh và đe doạ, cho nên về nhà P không dám nói với ai trong gia đình cho đến khi sự việc vỡ lở.

Nữ sinh P nghẹn ngào: “Từ hôm bị nhóm của chị H đánh đến nay, không đêm nào em ngủ được luôn bị ám ảnh bởi những lời đe doạ. Đến đêm hôm đó, em thấy đau vùng đầu, gáy và cổ. Trưa 18/5, gia đình em đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thanh Miện khám, điều trị”.

Anh Trần Văn L (SN 1970, bố nữ sinh P) cho hay, chiều hôm xảy ra sự việc, mọi người cứ nghĩ P đi chơi cùng bạn nên không để ý. Thậm chí, sau khi bị đánh, P cũng không nói với ai ở nhà, chỉ kêu đau đầu và xin thuốc uống.

BS Vũ Đức Quý (khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Miện) thông tin, nữ sinh P nhập viện trong trạng thái bình thường, trên người không có thương tích. Sau đó, nạn nhân được đưa đi chụp cắt lớp nhưng không phát hiện tổn thương trong não.

Căn cứ lời kể của bệnh nhân và kết quả khám ban đầu, nữ sinh được chẩn đoán bị sang chấn tâm lý, còn hoảng loạn và bị chấn thương phần mềm khai bị đánh vùng gáy hai bên.

Mong cơ quan pháp luật xử lý nghiêm

Trong câu chuyện chia sẻ với chúng tôi, người thân nữ sinh P đều bức xúc và phẫn nộ. Bởi lẽ, người đã đánh con cháu của họ là bạn cùng thôn xóm và gia đình ở cách nhau không xa. Từ trước đến nay, hai gia đình không có mâu thuẫn, thậm chí ngày trước P và H còn chơi với nhau. Tuy nhiên, cách đây một năm thì P chủ động không qua lại và chơi với H nữa.

Nói về nguyên nhân bị nhóm của H hành hung, nữ sinh P cho hay, trước đây em có chơi cùng H. Nhưng cách đây 2 năm thì em không chơi cùng nữa vì mẹ không đồng ý.

“Khoảng 4 tuần trước, em có kết bạn Facebook với chị H, nhưng chị ấy hay có những lời nói không hay, thậm chí lấy ảnh của em chế lung tung nên em đã huỷ kết bạn và chặn. Biết chuyện, chị H có nói với người khác rằng, nếu em không mở ra thì sẽ gặp đâu là đánh đó. Cho nên, hôm L rủ em đi đòi tiền nợ và bị nhóm của chị H đánh em cũng bất ngờ”, nữ sinh P tâm sự.

Nói giọng bức xúc, chị An Thị N (SN 1974, mẹ nữ sinh P) cho hay, khi xem clip con gái bị hành hung, chị không hiểu tại sao chúng lại hành động như vậy với con mình, trong khi từ trước đến nay không có mâu thuẫn.

Sau đó, chị sang nhà H để nói chuyện người lớn và tối cùng ngày hai bố con H có đến nhà xin lỗi, nhưng không có phương án sẽ đưa con chị khám bệnh hay bồi thường. Cho nên, sáng hôm sau, gia đình nạn nhân đã làm đơn trình báo công an.

Trả lời PV Báo Gia đình & Xã hội, ông An Đăng Bình - Trưởng công an xã Tứ Cường cho biết, ngày 16/5, Ban công an xã nhận được đơn trình báo kèm clip đánh hội đồng. Sau khi tiếp nhận xong, Ban Công an xã đã tiến hành xác minh theo quy định của pháp luật. Trước hết xác minh tên, tuổi, địa chỉ của tất cả những người có mặt trong clip, sau đó triệu tập đến cơ quan làm việc.

Tuy nhiên, do những người trong clip ở nhiều xã khác nhau, thậm chí là huyện khác cho nên việc điều tra vẫn đang được tiếp tục thực hiện và hiện nay chưa có kết luận cuối cùng.

Mẹ nữ sinh P cho biết: “Lúc này gia đình tôi chỉ mong các cơ quan chức năng, cơ quan pháp luật điều tra và xử lý những người đã hành hung, gây tổn thương cho con tôi. Đồng thời, phải chịu tổn phí trong quá trình cháu điều trị và tinh thần, cũng như đảm bảo an toàn cho con tôi sau này”.

Đức Tùy