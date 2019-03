Bị can giết người vì tiếng loa kẹo kéo bất ngờ treo cổ trong buồng giam

Chiều 25/3, Công an tỉnh Bến Tre cho biết các cơ quan chức năng tỉnh đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ bị can Dương Văn Lợi (39 tuổi, ngụ xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm), được phát hiện tử vong tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bến Tre.

Theo cảnh sát, khoảng 5h sáng 24/3, trong lúc kiểm tra buồng giam, cán bộ quản giáo phát hiện bị can tên Lợi treo cổ tại buồng giam B1.

Quản giáo và nhân viên y tế nhanh chóng sơ cứu và chuyển ngay nạn nhân vào Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (TP Bến Tre) nhưng Lợi đã tử vong.

Lợi là bị can mới nhập Trại tạm giam Công an tỉnh Bến Tre.

Hiện trường vụ giết người vì tiếng loa kẹo kéo.

Theo hồ sơ vụ việc, chiều 3/3, Võ Minh Huy (28 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) cùng nhóm bạn tổ chức nhậu gần nhà của Lợi. Người đàn ông này có đến tham gia nhưng về trước

Tối cùng ngày, âm thanh từ loa hát nhạc của nhóm nhậu gây ồn nên Lợi yêu cầu nhóm nhậu quay loa đi chỗ khác. Hai bên có xảy ra cự cãi sau đó. Nhóm nhậu dùng vỏ chai bia rượt đánh Lợi.

Lợi chạy vào nhà lấy dao đâm Huy bị thương, tử vong tại bệnh viện. Lợi bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người.

