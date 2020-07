Bắt thêm 1 cán bộ Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An

Lúc 17h30, Phòng cảnh sát kinh tế (PC 03) Công an Nghệ An thực hiện lệnh khám xét nơi việc của ông Nguyễn Tâm Long – quyền Trưởng phòng Chính sách (Ban dân tộc tỉnh Nghệ An).



Cơ quan công an đọc lệnh khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Tâm Long - quyền Trưởng phòng chính sách (Ban dân tộc tỉnh Nghệ An)

Đến hơn 19h cùng ngày, cơ quan chức năng đang tiếp tục khám xét tại Phòng Chính sách (trụ sở Ban dân tộc tỉnh).

Thông tin ban đầu, ông Nguyễn Tâm Long liên quan đến sai phạm trong quá trình thực hiện Đề án phát triển kinh tế xã hội dân tộc Ơ Đu (dân tộc dưới 1000 người) tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2025. Cụ thể, ông Long đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, lập khống hồ sơ, rút hàng trăm triệu đồng, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

Sau khi khám xét, công an thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Long.



Phòng làm việc của ông Long.





Trước đó, vào tối 21/7, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với cấp dưới của ông Long là ông Kim Văn Bốn (38 tuổi), cán bộ Phòng chính sách Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An về tội "Tham ô tài sản".

Nghi can Kim Văn Bốn (cấp dưới ông Long) bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam.

Kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình thực hiện đề án phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tại bản Văng Môn, xã Nga Mi, huyện Tương Dương (Nghệ An), Bốn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, lập khống hồ sơ, rút hàng trăm triệu đồng, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

Khám xét nhà ở nghi can Bốn, lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ một số giấy tờ và tài liệu liên quan.

"Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu (dân tộc dưới 1.000 người) tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2025" được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3829/QĐ-UBND ngày 22/8/2017. Mục tiêu của đề án là duy trì, phát triển, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các bản nơi sinh sống tập trung của đồng bào dân tộc Ơ Đu nhằm nâng cao vị thế của dân tộc Ơ Đu; xóa đói, giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào một cách bền vững, giảm sự chênh lệch về khoảng cách phát triển với các dân tộc khác trong vùng… Đề án được thực hiện trong thời gian 10 năm (2016 - 2025), chia thành hai giai đoạn, giai đoạn I là từ 2016 - 2020 và giai đoạn II từ 2021 - 2025. Địa điểm thực hiện là bản Văng Môn, xã Nga My và bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. Tổng kinh phí thực hiện là 120 tỉ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 108 tỉ đồng, ngân sách tỉnh 12 tỉ đồng. Cuối năm 2018, chủ đầu tư đề án nhận số tiền đầu tiên của đợt một là 18,812 tỉ đồng. Năm 2019, cơ quan này nhận tiếp đợt hai là 9,369 tỉ đồng. Tổng kinh phí đã thực hiện hơn 27,7 tỷ đồng. Số kinh phí hơn 471 triệu bị hủy dự án, nộp trả ngân sách (gồm chi phí thuê kiếm toán độc lập, quyết toán chưa thực hiện, chi không hết dự toán).

V. Đồng

