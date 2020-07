Bắt một phụ nữ đưa người trái phép ra nước ngoài với giá gần 1 tỷ đồng

Ngày 23/7, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thị Hương (SN 1982, trú xã Mã Thành, huyện Yên Thành) về hành vi "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".



Theo hồ sơ vụ việc, đầu tháng 7/2020, 4 người trú tại xã Diễn Xuân, Diễn Tháp (huyện Diễn Châu Nghệ An) tố cáo Hương lừa đảo, đưa họ ra nước ngoài làm việc không đúng cam kết. Ngày 13/7, Công an huyện Yên Thành bắt giữ đối tượng Phạm Thị Hương về hành vi "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".

Nhiều nhà cao tầng ở huyện Yên Thành - nơi có nhiều con em xuất ngoại.

Tiến hành khám xét chỗ ở của Hương, cơ quan công an thu giữ 3 sổ ghi chép, 5 vé máy bay và 200 chứng từ giao dịch chuyển tiền các loại. Quá trình điều tra, Hương khai nhận từ khoảng tháng 5/2019 đến khoảng tháng 3/2020 đã cấu kết, móc nối với một số đối tượng trong và ngoài nước tổ chức cho 21 người đi các nước ở Châu Âu và Mỹ bằng hình thức đi du lịch. Sau đó, các nạn nhân này trốn ở lại lao động bất hợp pháp.

Được biết, mỗi lao động phải đưa 45.000 USD cho Hương để được xuất ngoại. Để lấy lòng tin, khoản thu cuối cùng sẽ được chuyển cho Hương khi người lao động đã sang nước ngoài làm việc. Hương hứa hẹn, sang nước ngoài làm việc sẽ có thu nhập ổn định từ 4.000 - 5.000 USD/tháng với công việc làm công nhân hoặc nông dân thu hoạch mùa màng. Sang bên nước ngoài sẽ có người bảo lãnh để ở lại làm việc.

Thế nhưng, thực tế các nạn nhân sống chui lủi nơi đất khách quê người và bị trục xuất về nước bởi không có bất kỳ giấy tờ hợp pháp nào.

Hiện hồ sơ, đối tượng đã được Công an huyện Yên Thành bàn giao cho Cơ quan an ninh điều tra (Công an Nghệ An).



