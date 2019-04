Bắt khẩn cấp kẻ chủ mưu giam thai phụ 18 tuổi, tra tấn làm chết thai nhi

Công an làm rõ, Nguyễn Minh Dũng là kẻ chủ mưu đã giam cầm thai phụ H.N.Y (SN 2001, quê Long An) hơn nửa tháng trời để hành hạ, tra tấn khiến thai nhi tử vong .

Dũng bị Công an truy lùng, bắt giữ vào đêm 22/4 khi đang ẩn náu tại 1 khách sạn ở Q.Bình Tân. Bước đầu Dũng đã thừa nhận hành vi và Công an đã lấy lời khai, làm rõ bản chất vụ việc.

Đối tượng Nguyễn Minh Dũng

Công an đang tiếp tục truy bắt em gái Dũng là Nguyễn Thị Ngọc Huyền (SN 1991, ngụ huyện Bình Chánh). Trước đó, Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tham gia vụ tra tấn này là Trần Nhật Khang (SN 2000, ngụ huyện Bình Chánh).

Nạn nhân Y có mối quan hệ với anh em Dũng - Huyền trong một số hoạt động làm ăn. Dũng cho rằng, chị Y qua mặt mình nên dẫn đến mâu thuẫn. Ngoài ra, anh trai chị Y nợ Dũng 1,6 triệu đồng và trước đây từng phá hỏng xe máy của Dũng. Dũng từng nhiều lần tìm anh này để nói chuyện nhưng chưa gặp.

Ngày 22/3, chị Y ( mang thai 6 tháng tuổi) tìm đến nhà Dũng ở ấp 1B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Đến tối, chị Y ra về nhưng anh em Dũng - Huyền không cho và từ đó giam cầm thai phụ này.

Anh em Dũng dùng dây dù trói chị Y vào góc cầu thang. 2 anh em cùng với đối tượng Khánh liên tục tra tấn dã man chị Y bằng nhiều cách thức dã man như: dùng tay chân đánh đấm, dùng gậy đánh vào người, đốt keo nhựa nóng chảy rồi nhỏ vào người, dùng bình gas có đèn khò dí sát vào người…

Chị Y bị thương tích nặng, tâm lý khủng hoảng

Hễ phê ma tuý thì nhóm đối tượng lại tra tấn chị Y. Đồng thời, Dũng dùng điện thoại chụp hình ảnh chị Y bị giam cầm, đánh đập tàn tạ, gửi cho anh trai nạn nhân để buộc anh này xuất hiện, giải quyết mâu thuẫn với Dũng.

20 ngày bị giam cầm, tra tấn, chị Y bị bỏ đói. Những lúc anh em Dũng - Huyền và Khang ra ngoài thì người phụ nữ tên Hạnh (vợ Dũng) lén lút tiếp tế đồ ăn, thức uống.

Đến tối 10/4, chị Y sinh non và thai nhi đã tử vong từ trong bụng mẹ. Anh em Dũng - Huyền nhờ chị Hạnh đưa chị Y đi cấp cứu. Ngoài ra, Huyền còn liên hệ với mẹ đẻ là bà Trần Thị Sương (SN 1963) đến nhà mang thai nhi tử vong đi vứt ở 1 khu đất trống tại Q.Bình Tân.

Thoát khỏi địa ngục trần gian, được đưa đến bệnh viện thì chị Y mới liên hệ được với gia đình để cầu cứu. Ngay sau đó, gia đình tố cáo và Công an đã vào cuộc nhanh chóng.

Công an bắt giữ được Khang, mời làm việc với bà Sương. Còn anh em Dũng - Huyền nhanh chóng bỏ trốn. Đến nay Công an mới bắt giữ được Dũng, kẻ chủ mưu gây án. Vụ án gây phẫn nộ dư luận này đang được Công an huyện Bình Chánh mở rộng điều tra.

Theo Zing

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật