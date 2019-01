Bắt giữ vợ chồng người dân tộc tàng trữ 20 bánh heroin

Vào 2h ngày 23.1 tại tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Công an huyện Mộc Châu chủ trì phối hợp với Công an huyện Vân Hồ, Phòng PC04 Công an tỉnh Sơn La phá thành công chuyên án mang bí số 419D do Công an huyện Mộc Châu xác lập. Lực lượng chức năng bắt quả tang Giàng A Ninh (SN 1987, thường trú bản Ông Lý, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 02 viên ma túy tổng hợp; 03 điện thoại di động; 01 xe ô tô nhãn hiệu Kia Poster, BKS: 29H-14466 và một số vật chứng khác có liên quan.

2 đối tượng tại trụ sở công an huyện Mộc Châu.

Tiếp tục chuyển hóa tài liệu chứng cứ, rạng sáng cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mộc Châu thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với nơi ở của Giàng A Ninh tại bản Ông Lý (xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), thu giữ 20 bánh Heroin; 03 điện thoại di động và một số vật chứng khác có liên quan. Cùng ngày cơ quan CSĐT Công an huyện Mộc Châu đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với vợ của Giàng A Ninh là Thào Thị Dợ (SN1985 bản ông Lý, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Thào Thị Dợ cùng tang vật tại cơ quan công an.

Hiện, Công an huyện Mộc Châu đang tích cực, khẩn trương điều tra mở rộng chuyên án theo quy định của pháp luật.

Ngay sau khi phá án thành công chuyên án, đại tá Hoàng Quốc Việt – Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La, đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh đã đến chúc mừng thành công của ban chuyên án.

