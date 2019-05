Bắt giam “yêu râu xanh” dâm ô bé gái 5 tuổi ở Sài Gòn

Liên quan đến vụ việc một bé gái 5 tuổi nghi bị gã xe ôm xâm hại tình dục, theo thông tin từ Zing, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Chín (54 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) để điều tra về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Trước đó, vào ngày 18/4, công an đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra.

Nạn nhân trong vụ án là bé Ngân (đã đổi tên, 5 tuổi, ngụ quận Tân Bình).

Cũng trong sáng nay, chị T (mẹ bé Ngân) cũng cho biết kết quả giám định con gái chị cho thấy có tế bào nam tại vùng âm hộ và vùng hậu môn, trùng khớp với ADN của ông Chín.

Chị L. mong sớm được sáng tỏ, trả lại công bằng cho bé. Ảnh: Tổ Quốc

Trước đó, theo Tổ quốc, trưa ngày 14/4, khi chị T. gọi con gái lớn ra phụ bán hàng ở ngoài đường thì bé N. (5 tuổi) ở nhà trọ chơi một mình. Lúc này, gã xe ôm tên C. (60 tuổi) tới khu trọ, thấy bé N., ngồi một mình trong phòng, ông ta liền vào trong và đóng cửa lại.

Theo camera ở khu trọ ghi lại được thì khoảng 10 phút sau ông C. mới mở cửa ra ngoài. Sau khi người chị của bé N. trở về phòng, thấy em mình có biểu hiện bất thường và hỏi thì bé N. kể bị ông C. dùng tay sờ bên ngoài quần, sau đó cởi quần và thò tay hẳn vào bên trong sờ soạng khiến bé N. đau và la hét.

Ngay sau đó hai chị em đã kể lại sự việc cho mẹ, đến chiều cùng ngày, chị T. đưa con gái lên công an trình báo.

Theo chị T. ngay sau đó, ông C. được mời về công an làm việc, tại đây ông C. đã nhận mọi hành vi của mình, công an cũng thông báo với chị T. là ông C. đã nhận tội. Tuy nhiên, 1 ngày sau đó ông ta được thả ra vì đã hết thời hạn tạm giữ 24 giờ để điều tra.

Ngày 15/4, chị T. đã làm đơn tố cáo ông C., đồng thời được Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM vào cuộc.

Chị sẻ với PV, Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ -Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cho biết hiện chi hội đang phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ hành vi của gã xe ôm trên, bảo đảm quyền lợi cho bé gái. Luật sư cho rằng, nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em liên tục xảy ra thời gian gần đây, một số vụ việc có dấu hiệu chìm xuồng, không được xử lý.

Chia sẻ với PV Báo Dân sinh, Chị T., mẹ của nạn nhân tiết lộ, trong ngày 15/4, vợ cùng chị gái ông C. tìm tới trọ và xin bỏ qua sự việc cho ông C. vì là "hàng xóm, có quen biết" nhưng chị T. nhất quyết không chịu và cho rằng hãy để pháp luật giải quyết.

M.H (th)

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật