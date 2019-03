Bắt đối tượng thứ 9 vụ nữ sinh giao gà bị giam giữ, hãm hiếp rồi sát hại

Chiều 29/3, thông tin đến phóng viên, đại tá Tráng A Tủa - Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Trưởng ban chuyên án cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 1 đối tượng liên quan đến vụ án sát hại nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên.

Đối tượng bị công an khởi tố là Vi Văn Toán (SN 1981, trú tại Điện Biên). Toán bị khởi tố tội Bắt, giữ người trái pháp luật. Theo Công an tỉnh, đối tượng này liên quan đến ma túy cùng với nhóm bị can trong vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

Ngày 21/3, đơn vị này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng: Phạm Văn Dũng (SN 1972, ở Đội 19 xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) và Cầm Văn Chương (SN 1974, ở Đội 7, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) về tội Hiếp dâm và Bùi Thị Kim Thu (SN 1975, ở Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên). Thu là vợ của bị can Công, bị bắt về tội không tố giác tội phạm.

Còn bị can Phạm Văn Dũng là anh trai của Phạm Văn Nhiệm - đối tượng được coi là cầm đầu trong vụ hãm hiếp, sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

CQĐT khám xét nhà Bùi Văn Công ngày 23/3, hiện trường chính của vụ án.

Đại tá Tráng A Tủa cho biết, hiện tại một số đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình, còn 2 đối tượng trả lời quanh co, cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục đấu tranh, khai thác.

Trước đó, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam 5 người liên quan vụ hiếp dâm, cướp tài sản rồi sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên là Vương Văn Hùng, Bùi Văn Công (44 tuổi), Phạm Văn Nhiệm (47 tuổi), Lường Văn Lả (26 tuổi) và Lường Văn Hùng (39 tuổi, cùng trú huyện Điện Biên).

Diễn biến vụ việc: Ngày 1/2 (27 Tết), Công bàn bạc với Vương Văn Hùng rủ đi cướp tài sản và hiếp dâm chị Cao Mỹ Duyên (SN 1997). Khoảng 16h ngày 4/2 (30 Tết), Hùng ra chợ làm quen, đồng thời xin số điện thoại của Duyên, đề nghị cung cấp gà. 18h40 cùng ngày, Hùng gọi điện thoại đặt mua 10 con gà và yêu cầu Duyên chở gà xuống chỗ hẹn tại khu vực bờ mương đồi Độc Lập (thuộc tổ dân phố 11, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ). Sau đó các đối tượng bắt giữ nữ sinh Duyên rồi thực hiện hành vi hãm hiếp nhiều lần trước khi giết người để bịt đầu mối. Đến khoảng 24h ngày 6/2, Vương Văn Hùng và Công đã dùng xe tải của Công chở nạn nhân đến khu vực nghĩa trang Tông Khao, xã Thanh Nưa dùng côn có xích sắt siết cổ Duyên. Cả 5 đối tượng đã cùng khiêng thu thể của Duyên để tại khu chăn nuôi của ngôi nhà này, rồi về nhà Bùi Văn Công để bàn bạc, che giấu hành vi phạm tội và cách đối phó với cơ quan chức năng...

Đăng Khoa

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật