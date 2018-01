Vào khoảng 21h đêm qua (31/12), tại Km 114+700 thuộc QL18 chạy qua TP. Hạ Long (Quảng Ninh), Tổ công tác PA12 kiểm tra xe ô tô con BKS 34A - 08439 do Nguyễn Hữu Chiến (SN1988), trú tại thị xã Quảng Yên điều khiển theo hướng Đại Yên - Móng Cái.

Đối tượng Văn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Lúc này trên xe có chở theo 4 người gồm: Vũ Hồng Văn (SN 1987); Đặng Thị Thơm (SN 1994); Bùi Văn Quảng (SN 1987) và Tô Thị Hương (SN 1990). Tất cả đều thường trú tại Yên Hải, thị xã Quảng Yên.

Khám xét nhanh, Tổ công tác thu giữ trong túi áo khoác bên phải của đối tượng Văn 1 gói giấy màu trắng bên trong có chứa 3 viên nén hình trụ tròn màu trắng đục, trên mỗi mặt của mỗi viên nén có hình biểu tượng "0" và một số cục bột màu trắng đục nghi là ma tuý.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Văn khai, 3 viên nén hình trụ tròn màu trắng đục là ma tuý và được mua về để sử dụng. Hiện tổ công tác đã hoàn thiện hồ sơ ban đầu và giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo pháp luật.

Đối tượng người Trung Quốc mang ma túy trong đêm giao thừa. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Tiếp đó, lúc 00h40 rạng sáng nay (01/01), tại km 114+700 trên QL18 đoạn chạy qua TP. Hạ Long, Tổ công tác PA12, đội Tuần tra kiểm soát số 2, phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra xe ô tô BKS 15A - 346.03 có dấu hiệu vi phạm giao thông do anh Lê Văn Dũng (SN 1992) có hộ khẩu thường trú tại quận An Dương (TP. Hải Phòng) điều khiển đi hướng Hạ Long - Móng Cái.

Trên xe có chở nam thanh niên tên là Li Hua (Lý Hoa, SN 1991) mang quốc tịch Trung Quốc. Qua kiểm tra thu giữ trong túi áo khoác bên tay trái của đối tượng Li Hua 1 túi nilon có kích thước 5x10 cm có kẹp dính 1 đầu bên trong có đựng chất tinh thể màu trắng (nghi là ma tuý). Tại cơ quan công an đối tượng khai mang số ma tuý trên để sử dụng.

Đức Tùy