Bắt 77 người Trung Quốc tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia

Qua công tác trinh sát, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an TP Đà Nẵng và Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện nhóm người Trung Quốc lưu trú tại Việt Nam tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia. Phạm vi hoạt động của nhóm này liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố, có thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi phạm tội.

Lực lượng chức năng ập vào một tụ điểm tổ chức đánh bạc công nghệ cao. Ảnh: Trọng Nguyễn.

Qua trao đổi với Bộ Công an Trung Quốc, ban chuyên an xác định nhóm này thuộc tổ chức cờ bạc xuyên quốc gia liên quan đến nhiều nước như Trung Quốc, Philippines, Campuchia, Việt Nam. Đường dây này có 300 đại lý, lôi kéo hàng trăm nghìn người chủ yếu là người Trung Quốc tham gia đánh bạc.

Sáng 6/6, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp các đơn vị liên quan huy động hàng trăm cán, bộ chiến sĩ công an đồng loạt kiểm tra, khám xét tại 18 địa điểm ở Quảng Ninh, TP Đà Nẵng và Khánh Hòa.

Ban chuyên án làm việc với một người liên quan đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. Ảnh: Trọng Nguyễn.

77 người Trung Quốc sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc đã bị bắt quả tang. Quá trình phá án, công an thu giữ gần 300 điện thoại, 100 máy tính, gần 200 thẻ ngân hàng cùng tiền mặt và nhiều phương tiện, thiết bị liên quan.

Sau khi xác định không có công dân Việt Nam tham gia hoạt động phạm tội, không có bị hại là người Việt Nam, Bộ Công an đã bàn giao 77 người Trung Quốc cùng toàn bộ các phương tiện kỹ thuật, đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc cho Bộ Công an Trung Quốc để xử lý theo quy định.

Theo Tri Thức Trực Tuyến

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật