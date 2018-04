Bảo vệ chung cư cao cấp đột nhập căn hộ trộm gần 1,5 tỷ

Chiều 24/4, Công an quận 2, TP.HCM, cho biết đang tạm giữ Lê Tấn Phát, ngụ quận 9, để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo công an, tối 23/4, gia đình chị Linh, sống tại tầng 22 chung cư Estella (phường An Phú, quận 2) đến công an trình báo mất tài sản, gồm một nhẫn kim cương, đồng hồ đeo tay và 200 đô la Singapore. Tổng giá trị tài sản gần 1,5 tỷ đồng.

Công an lấy lời khai Thắng. Ảnh: Lê Trai.

Nhận tin báo, Công an quận 2 nhanh chóng bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM, trích xuất camera an ninh, làm việc với những người có liên quan.

Trong lúc cơ quan điều tra đang truy xét, khoảng 8h sáng nay, Phát bất ngờ đến công an đầu thú. Tại trụ sở công an, Phát khai làm bảo vệ tại chung cư trên. Trong một lần phụ chuyển đồ cho người giúp việc nhà của nạn nhân, Phát đã nhanh mắt để ý mật khẩu căn hộ.

Chiều qua, khi gia đình chị Linh rời khỏi chung cư, Phát bấm mật khẩu mở cửa, vào phòng ngủ của nạn nhân trộm các tài sản nói trên.

Thắng tựa lưng vào tường, nhiều lần bật khóc. Ảnh: Lê Trai.

Nam bảo vệ sau đó xin nghỉ sớm, đem chiếc đồng hồ đi bán với giá 179 triệu đồng. Thanh niên này tiếp tục đem 200 đô la Singapore đến tiệm vàng đổi và mua một trang sức vàng với giá 20 triệu đồng.

Sợ bị phát hiện, Phát đến công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tại trụ sở công an, Phát nhiều lần bật khóc. Được cảnh sát động viên, bảo vệ nói do nảy lòng tham nên mới trộm tài sản để bán lấy tiền tiêu xài.

Toàn bộ số tang vật vụ án đã được công an thu hồi. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

