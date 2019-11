Bạn gái ngủ với người lạ, thanh niên vác dao đâm tình địch tử vong ở Long An

Ngày 6/11, Công an tỉnh L ong An đang tạm giữ Nguyễn Trường Luân (SN 1995, ngụ huyện Bến Lức, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi "Giết người".

Luân là đối tượng đã đâm anh Nguyễn Đăng L. (SN 1993, ngụ huyện Cần Giuộc) tử vong vào ngày 26/9.

Theo điều tra ban đầu, Luân và chị C. (ngụ huyện Cần Đước) chung sống với nhau như vợ chồng tại nhà trọ ở ấp Hòa Thuận 2, xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc.

Giữa tháng 9/2019, anh L. được chị C. giới thiệu đến thuê phòng đối diện phòng trọ của Luân.

Rạng sáng 25/9, Luân cùng C. và một người khác tổ chức sử dụng ma túy đá tại phòng trọ.

Trưa cùng ngày, Luân thức dậy không thấy nên gọi điện tìm nhưng C. không nghe máy.

Chiều 25/9, Luân nghe những người sống chung khu nhà trọ nói L. và C. đang ngủ trong phòng trọ của L. nên Luân đến gọi cửa nhưng không ai mở, nhìn qua khe cửa phía dưới thì thấy dép của L. và C. để gần giường ngủ.

Khoảng 20h cùng ngày, Luân tiếp tục sử dụng ma túy đá và đi chơi game bắn cá.

Rạng sáng 26/9, Luân về lại phòng trọ thì thấy C. đi ra từ phòng trọ của L. nên cả hai xảy ra mâu thuẫn.

Luân đánh vào mặt C. nên L. đạp Luân ngã xuống sàn nhà. Sau đó, cả hai bỏ chạy và làm rơi lại một con dao tự chế.

Luân lấy được con dao đuổi theo đâm L. nhiều nhát, dù được người dân đưa cấp cứu nhưng L. đã tử vong.

Theo Trí thức trẻ

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật