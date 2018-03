Bán 2 phụ nữ sang Trung Quốc được hưởng 50 triệu đồng, lĩnh 6 năm tù

Ngày 9/3, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Út Tha (SN 1967, trú tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An) về tội "mua bán người".

Nguyễn Thị Út Tha tại phiên xét xử ngày 9/3.

Theo cáo trạng, trước đó vì có mối quan hệ với một người tên là Thiết đang sống và làm việc tại Trung Quốc nên Nguyễn Thị Út Tha thỏa thuận với Thiết là đưa một người phụ nữ sang Trung Quốc cho Thiết bán.

Nếu bán được thì Út Tha sẽ được hưởng số tiền “hoa hồng” tương ứng với công sức của mình. Ngay sau khi đạt được thỏa thuận với người này, trong các ngày 16/4/2012 và 18/11/2012, Tha đã đưa chị Moong Thị Xoan (SN 1988) và Lữ Thị Mai (SN 1985, đều trú tại bản Chăm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An) sang Trung Quốc để giao cho Thiết.

Từ đây, Thiết đã bán Moong Thị Xoan cho một gia đình ở Bắc Kinh với số tiền là hơn 5 vạn nhân dân tệ (tương đương hơn 180 triệu đồng tiền Việt Nam). Đối với nạn nhân Lữ Thị Mai thì Thiết đã bán cho một gia đình ở tỉnh Lin Đăng, Trung Quốc với giá 5 vạn nhân dân tệ (tương đương 150 triệu tiền Việt Nam). Trong số tiền bán các nạn nhân Nguyễn Thị Út Tha được hưởng lợi tổng số tiền là 50 triệu đồng.

Sau một thời gian, Moong Thị Xoan và Lữ Thị May bỏ trốn được về Việt Nam. Ngày 6/8/2017, Xoan và May làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Út Tha đến cơ quan công an.

Sau khi xem xét đầy đủ các tình tiết liên quan, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 6 năm tù giam, tịch thu xung quỹ nhà nước 50 triệu đồng tiền thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội mà có.

