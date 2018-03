Bà nội hai bé gái bị bắt cóc: 'Con trai tôi không thiếu tiền'

Ngày 13/3, trong căn nhà cao tầng ở hẻm đường Nguyễn Trãi (quận 5, TP HCM), bà Tống Thị Cúc (70 tuổi) trông buồn rượi. Hai chị em bé gái bị bắt cóc đòi tiền chuộc 50.000 USD, vừa được cảnh sát giải cứu, là cháu nội mà bà hết mực thương yêu.

"Cuộc sống của chúng tôi đang dần trở lại bình thường sau biến cố. Hai cháu tôi sức khỏe ổn nhưng chưa đi học trở lại, tôi đang chăm sóc ở nhà. Vụ việc qua rồi nhưng nhiều người thân ở nước ngoài vẫn thường xuyên hỏi thăm", bà nói về việc con trai mình - anh Trần Hoàng (45 tuổi) bị nghi can Trương Thanh Hương (50 tuổi, Việt kiều Mỹ) tố cáo là chủ mưu dàn cảnh tự bắt cóc hai con gái, để tống tiền mẹ ruột.

Trước đó, bà Hương thừa nhận với cơ quan điều tra, đã yêu cầu Dung (15 tuổi, giúp việc nhà bà Cúc) đón hai chị em bé gái từ trường quốc tế đem về phòng trọ của mình ở quận Bình Tân, sau đó nhắn tin cho bà Cúc đòi tiền chuộc. Tuy nhiên, bà ta khai "làm theo sự điều khiển của anh Hoàng" do anh này đang túng thiếu, muốn lấy 50.000 USD của mẹ ruột, nên bày ra màn kịch hai con gái bị bắt cóc.

Bà Cúc bác bỏ lời khai của Hương. Ảnh: Quốc Thắng.

Theo bà Cúc, không thể có chuyện anh Hoàng dính vào việc này. Bởi con trai bà không thiếu tiền, hiện có kinh tế rất tốt và được bạn bè kính nể vì không cờ bạc, ăn chơi…

"Lúc biết các con bị bắt cóc, nó đau khổ như muốn tự tử, chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Nó chỉ quan tâm đến tính mạng con mình, chứ đối với nó 50.000 USD là gì?", bà Cúc nói và cho biết chỉ tính riêng nhẫn và đồng hồ anh Hoàng đeo đã có giá hàng chục nghìn USD. Con trai bà cũng đang sở hữu hai ôtô trị giá hơn 10 tỷ đồng thì không thể kẹt tiền đến nỗi phải dàn cảnh bắt cóc con để tống tiền mẹ ruột.

Hiện, anh Hoàng được tại ngoại và đang lo một số chuyện gia đình. Bà Cúc nghi ngờ do bị bắt nên Hương muốn "lôi người khác cùng chết chung". "Tôi xem Hương như con, không ngờ nó lại bày ra cái trò này. Cảnh sát chỉ cần xác minh tài sản là có thể biết con trai tôi không cần tiền. Nó vô tội", bà Cúc nói, giọng bức xúc.

Hương vốn có quan hệ thân thiết với cháu bà Cúc, nên mỗi lần về Việt Nam đều ở nhờ nhà bà. Hàng ngày, nữ Việt kiều tỏ ra rất thương yêu hai bé gái con anh Hoàng, thường đưa đón chúng đi học.

Bà Cúc kể, chiều 7/3 chờ mãi không thấy hai cháu nội về, bà hỏi nhưng Hương đổ hết cho bé Dung giúp việc. Khi nhận được tin nhắn tống tiền, đe doạ giết hai đứa trẻ, cả nhà bà hoảng loạn. Hương khóc lóc nhiều nhất.

Lúc mọi người đi trình báo công an, Hương can ngăn "con mình quốc tịch Mỹ thì nhờ Lãnh sự quán can thiệp từ trên", đồng thời khuyên bà Cúc và anh Hoàng rút đơn về.

Khi cảnh sát về các tỉnh tìm kiếm hai bé gái, Hương năn nỉ bà Cúc cho đi theo vì "nhớ thương tụi nhỏ". Lúc bà nhận được tin nhắn của bọn bắt cóc yêu cầu mang tiền chuộc xuống Bình Dương, Hương cũng đòi đi chung vì lo cho tính mạng mọi người.

"Đến bây giờ tôi mới nhận ra, những bàn tính của gia đình, những động thái điều tra của cảnh sát, bọn bắt cóc đều nắm được nên nhiều tin nhắn hăm doạ được gửi tới dồn dập hơn", bà Cúc nói.

Dung và hai bé gái trong phòng trọ của bà Hương. Ảnh: Công an cung cấp.

Thiếu nữ giúp việc 'bị lừa'

Vừa được gia đình bà Cúc bảo lãnh về, Dung vẫn trông hai bé gái như ngày thường. Cô cho biết nhiều lần được Trương Thanh Hương dẫn đi ăn uống, đối xử khá tốt trong những ngày bà ta ở tại đây.

Hôm đó bà Hương nói Dung đi đón hai bé gái sớm. Do mẹ của các bé (vợ đã ly hôn của anh Hoàng) đến nhà và trường "quậy", đòi bắt hai đứa nhỏ, nên gia đình phải đưa chúng đi lánh mặt. Bà này dặn Dung đón các bé xuống căn tin, đưa gói "thuốc bổ" cho chúng uống, sau đó ra xe bà ta thuê sẵn đưa về nhà trọ ở quận Bình Tân.

Dung được cảnh sát nhiều lần lấy lời khai, đều khẳng định bị bà Hương lừa. Cô tưởng nhiệm vụ của mình là trông hai bé thật tốt trong hai ngày ở nhà trọ để bảo vệ chúng. Thời gian ở đó, Dung và hai bé chỉ được ăn mì gói và không tiếp xúc với ai ngoài bà Hương.

Công an TP HCM đang mở rộng điều tra vụ án.

