6 giờ thuyết phục nghi can đâm người rồi cố thủ trên gác xép

Tối 12/5, các điều tra viên Công an quận Đống Đa (Hà Nội) ghi lời khai đối với Nguyễn Anh Hùng, nghi can đâm người bị thương rồi cố thủ trong căn nhà nằm trên phố Ngô Sĩ Liên. Cảnh sát cho biết sau khi được đưa về trụ sở, anh này tỏ ra mệt mỏi, tuy nhiên đã trả lời một số câu hỏi liên quan.

Còn người bị đâm là anh Phạm Văn Minh (28 tuổi), đang cấp cứu tại bệnh viện. Anh này trúng 5 nhát dao vào lưng, vai và gáy nên cảnh sát chưa thể tiếp xúc.

Cảnh sát đưa Nguyễn Anh Hùng về trụ sở. Ảnh: Trần Anh.

Một cán bộ điều tra cho biết vụ tấn công xảy ra lúc 13h cùng ngày. Khi đó, Hùng vào nhà anh Minh ở phố Ngô Sĩ Liên và dùng dao tấn công chủ nhà.

Sau đó, nghi can chạy về nhà anh trai ở gần đó. Trong căn nhà rộng hơn chục mét vuông nằm sâu trong ngõ, Hùng với biểu hiện bất thường cầm hung khí cổ thủ trên gác xép.

Lúc này, trong nhà có anh trai Hùng và vợ. Nghi can cầm hung khí không cho ai tiếp cận, kể cả người thân.

Nguồn tin của Zing.vn nói người đàn ông có 6 tiền án còn tháo xăng xe máy, dọa phóng hỏa nếu cảnh sát tiếp cận.

Nhiều phương án được công an sở tại bàn tính, trong đó có cả kế hoạch đột kích căn nhà, khống chế nghi can. “Tuy nhiên, phương án này không được triển khai do điều kiện địa hình bất lợi”, một cảnh sát cho hay.

Theo miêu tả của những người tiếp cận nơi Hùng cố thủ, anh ta ngồi trên gác xép nối với sàn tầng một bằng cầu thang chỉ vừa một người đi. Vị trí căn nhà nằm cuối con ngõ cách mặt phố Ngô Sĩ Liên gần 100 m khiến các phương tiện cơ giới không thể tiếp cận.

Đề phòng nghi can manh động phóng hỏa, cảnh sát vừa vận động Hùng hợp tác, vừa đưa các thiết bị chữa cháy cầm tay đến hiện trường. Người thân anh này cũng phối hợp khuyên can nhưng đến 18h30, Hùng vẫn tỏ ra manh động.

Mất thêm nửa giờ thuyết phục, người đàn ông 47 tuổi đồng ý nói chuyện điện thoại với chỉ huy Công an quận Đống Đa. Anh ta rời nơi cố thủ, theo cảnh sát lên ôtô sau khi yêu cầu đầu thú được vị lãnh đạo chấp thuận.

Theo xác minh của cơ quan chức năng, Nguyễn Anh Hùng đăng ký hộ khẩu ở Đống Đa, nhưng ít người biết mặt do ta cư trú ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Năm 1987, Hùng bị tuyên 10 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản. Chỉ một năm sau, anh ta phạm tội Giết người, Cướp tài sản nên bị xử 20 năm tù.

Lần thứ gần nhất anh này vướng vòng lao lý là năm 2013, khi trộm cắp tài sản ở quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để điều tra làm rõ vụ việc.

Phố Ngô Sĩ Liên - nơi xảy ra vụ việc - nằm gần Văn Miếu Quốc Tử Giám. Ảnh: Google Maps.

