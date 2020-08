19 con bạc thuê nhà nghỉ sát phạt giữa mùa dịch

Sáng 6/8, Thiếu tá Thái Khắc Chính, Phó trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ 19 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi "Đánh bạc" và "Tổ chức Đánh bạc".

Các con bạc bị bắt giữ tại hiện trường

Theo Thiếu tá Chính, trước đó, vào khoảng 15h chiều 5/8, các trinh sát của Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an TP Buôn Ma Thuột bất ngờ ập vào nhà nghỉ Hưng Thịnh (số 40 đường Lê Thị Riêng, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột) do bà Ngô Thị Thu Thuỷ (35 tuổi) làm chủ đã phát hiện, bắt giữ tại phòng 202 của nhà nghỉ có 19 đối tượng cả nam và nữ đang say sưa sát phạt nhau dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền.

Số tiền thu giữ tại sòng bạc

Vào thời điểm bắt giữ, lực lượng Công an đã thu giữ trên sòng bạc và trên người các đối tượng hơn 300 triệu đồng tiền mặt, 30 điện thoại di động cùng 3 xe ô tô, hàng chục xe máy và nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến việc đánh bạc.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, sòng bạc này do 2 đối tượng Vũ Thị Thuý Thu Hồng (61 tuổi, trú tại phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và Võ Văn Hải (30 tuổi, trú tại xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) cầm đầu.

Đây là sòng bạc đã hoạt động trong một thời gian dài trên địa bàn các huyện, thành phố giáp ranh giữa 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi vị trí đánh bạc và có cắt cử người cảnh giới từ vòng ngoài.

Nhà nghỉ Hưng Thịnh, nơi các đối tượng tổ chức sát phạt

Hiện vụ việc đang được Công an TP Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo CAND

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật