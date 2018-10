12 năm trốn truy nã dưới vỏ bọc người bạn thân đã mất

Đối tượng Kiên (ảnh công an cung cấp).

Lợi dụng là cán bộ địa chính xã để lừa đảo

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2004-2006, đối tượng Kiên lợi dụng nhu cầu làm sổ đỏ của người dân nên đã làm giả sổ đỏ. Sau đó, Kiên chiếm đoạt luôn số tiền người dân nộp. Không dừng lại ở đó, đối tượng tiếp tục “phù phép” những sổ đỏ giả này để vay ngân hàng 210 triệu đồng và vay “nóng” bên ngoài hàng trăm triệu nữa nhưng không có khả năng chi trả.

Vụ việc vỡ lở, ngày 25/5/2006, Công an huyện Quỳ Hợp đã quyết định khởi tố vụ án “Giả mạo trong công tác” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để điều tra hành vi phạm tội của Trương Huy Kiên. Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền Kiên chiếm đoạt của các cá nhân và tổ chức là hơn 500 triệu đồng.

Lúc này, Kiên đang được cử đi học ở tỉnh Thanh Hóa. Biết vụ việc bị bại lộ và bị cơ quan công an khởi tố nên Kiên đã nhanh chân bỏ trốn. Nhận được thông tin, đối tượng Kiên đã bỏ trốn, ngày 10/6/2006, Cơ quan CSĐT Công an Quỳ Hợp ra quyết định truy nã Trương Huy Kiên về 2 tội danh trên.

Xét thấy tính chất, mức độ vụ án hết sức phức tạp khi đối tượng hoạt động rất tinh vi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tang số lớn, Công an huyện Quỳ Hợp đã chuyển toàn bộ hồ sơ phạm tội của Trương Huy Kiên lên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An điều tra, xử lý.

Sau nhiều năm điều tra, xác minh nhưng không đem lại kết quả, hành tung của đối tượng Kiên vẫn là một ẩn số đối với lực lượng công an. Một trinh sát tham gia phá án cho biết: “Quá trình xác minh, chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn khi Kiên “bặt vô âm tính” và không hề liên lạc với gia đình, bạn bè trong thời gian dài. Ngoài ra, gia đình đối tượng cũng không hợp tác khiến công tác xác minh, điều tra gặp rất nhiều khó khăn”.

Đến cuối tháng 9/2018, một thông tin quý giá được một người cung cấp thì thời điểm năm 2006, Kiên từng trốn ra Hà Nội. Tại đây, Kiên không ở một chỗ cố định mà lang bạt khắp nơi. Sau đó, Kiên đã bắt một chuyến xe lên tỉnh Yên Bái.

Từ manh mối quý giá này, các trinh sát dần khoanh vùng đối tượng và bắt đầu xác minh thông tin của Kiên tại tỉnh Yên Bái. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Tổ Truy nã (Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An) nắm được thông tin tại xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình (Yên Bái) có một người mang nhiều đặc điểm tương đồng với Trương Huy Kiên. Thời điểm gần đây, thông tin mẹ và em gái Kiên cũng xuất hiện tại xã Vĩnh Yên khiến các trinh sát càng có thêm cơ sở để xác định Kiên đang lẩn trốn ở đây.

12 năm sống dưới vỏ bọc người bạn đã mất

Nhận được các thông tin từ Công an Nghệ An cung cấp thì Công an xã Vĩnh Kiên khẳng định trên địa bàn không có ai mang tên Trương Huy Kiên. Còn về người quê ở huyện Quỳ Hợp, Nghệ An thì có một người tên Nguyễn Phi Hùng (37 tuổi, quê xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp) có đăng ký hộ khẩu tại xã.

Công an xã Vĩnh Kiên thông tin thêm, Hùng có 1 vợ, 2 con và là cháu rể của một cán bộ xã. Tại địa phương, Hùng là người sống hòa đồng, hiền lành, chịu khó và không hề vi phạm pháp luật. Hiện Hùng không có mặt tại địa phương.

Trước những thông tin này, các trinh sát Tổ Truy nã đã quay về xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp để xác minh thân thế của người tên Nguyễn Phi Hùng. Vụ án gần hé lộ khi người tên Nguyễn Phi Hùng đã qua đời từ lâu. Một thông tin quý giá nữa mà các trinh sát nắm được là trước kia anh Hùng và Trương Huy Kiên có quan hệ bạn bè khá thân thiết. “Từ manh mối này, chúng tôi nhận định khả năng Kiên đã sử dụng giấy tờ tùy thân của Hùng tạo vỏ bọc để qua mắt các cơ quan chức năng”, một trinh sát nói.

Tối 2/10, Công an xã Vĩnh Kiên thông báo đến Công an Nghệ An là người đàn ông có tên Nguyễn Phi Hùng đã có mặt ở địa phương. Ngay lập tức, tổ công tác của Phòng Truy nã Công an Nghệ An bắt chuyến xe ra Yên Bái ngay trong đêm để xác minh. Tại đây, các trinh sát xác định người đàn ông có tên Nguyễn Phi Hùng chính là Trương Huy Kiên.

Khoảng 10h ngày 3/10, nhận thấy Kiên đang có mặt trong nhà nên tổ công tác đã ập vào bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của vợ, con Kiên. Kiên một mực chối tội và cho rằng công an đã bắt nhầm người. Tuy nhiên, trước những chứng cứ tổ công tác đưa ra, Kiên phải cúi đầu nhận tội.

Sau đó, Kiên khai nhận, khi bỏ trốn đã lấy tên bạn là Nguyễn Phi Hùng (đã mất) và dùng giấy tờ tùy thân của bạn, dán ảnh của mình vào. Bản thân Kiên nghĩ rằng, lực lượng chức năng sẽ không bao giờ tìm ra mình. Tuy nhiên, chưa bao giờ Kiên dám vác ba lô về thăm quê.

Cách đây 6 năm, sau khi ly dị vợ cũ ở huyện Quỳ Hợp, Kiên đã lấy vợ mới ở Yên Bái, hiện đã có 2 người con. Nghĩ lại những việc làm của mình, Trương Huy Kiên nhiều lần định ra đầu thú nhưng cứ nghĩ cảnh các con còn rất nhỏ và nếu như vợ con biết mình là kẻ bị truy nã nên lại không đành lòng.

“Nhiều đêm nằm ngủ, tôi luôn trằn trọc suy nghĩ, giá như ngày trước tôi chấp nhận thi hành án, chăm chỉ lao động, cải tạo thì giờ này đã trở thành người tự do, sống thoái mái bên vợ, con. Nhưng thời điểm đó, tôi không đủ dũng khí để đối mặt nên giờ ân hận đã muộn. Chỉ thương vợ con tin tưởng tôi suốt nhiều năm qua”, Kiên ngậm ngùi.

