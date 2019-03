Nếu quyết định định cư ở Mỹ, Hoa hậu Phạm Hương sẽ bỏ phí hai căn hộ cao cấp tuyệt đẹp ở TP.HCM

Phạm Hương sinh năm 1991 tại Hải Phòng. Cô từng tham gia rất nhiều cuộc thi nhan sắc, người mẫu nhưng chỉ được chú ý nhiều khi ghi danh và đăng quang ngôi vị cao nhất "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015".

Ngay khi sở hữu danh hiệu nhan sắc cấp quốc gia, Phạm Hương nhận được giải thưởng "khủng" và được đại diện Việt Nam dự thi "Miss Universe" cùng năm.

Không đạt được thành tích như mong đợi, nhưng người đẹp đất Cảng được đông đảo bạn bè, khán giả quốc tế chú ý tới và giúp cô có thêm nhiều hợp đồng quảng cáo đắt giá.

Suốt 3 năm đội vương miện, Phạm Hương duy trì tên tuổi bằng việc tham gia loạt chương trình truyền hình như: The Face, The Look... và liên tục xuất hiện trong các sự kiện giải trí lớn.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 từng khiến người hâm mộ hoài nghi về việc mang thai, phải sang Mỹ sinh con.

Đầu tháng 9/2018, Phạm Hương bất ngờ tạm gác các hoạt động nghệ thuật để cùng mẹ sang Mỹ. Mặc dù đưa ra lý do điều trị bệnh kết hợp nghỉ ngơi nhưng không ít khán giả nghi ngờ mỹ nhân gốc Hải Phòng xuất ngoại để sinh con. Đặc biệt, những bức ảnh chân dài Hải Phòng chụp ở nước ngoài với vòng hai to bất thường khiến người hâm mộ thêm phần chắc chắn về thông tin này.

Theo quản lý của Phạm Hương thì người đẹp sang Mỹ ngoài việc chữa bệnh dứt điểm liên quan đến tuyến giáp thì cô còn tham gia học thêm về lĩnh vực điện ảnh.

Phạm Hương xác nhận đã đính hôn vào đúng ngày 14/2/2019.

Tuy nhiên, ngày 14/2 vừa qua, người đẹp xác nhận đã đính hôn với bạn trai ở Mỹ. Trên trang Instagram, Hoa hậu Phạm Hương chia sẻ thông tin “chính thức hết ế”. Cùng với đó, người đẹp gốc Hải Phòng đăng ảnh bàn tay với chiếc nhẫn ở ngón áp út. xác nhận đã đính hôn với bạn trai ở Mỹ. Theo nhiều tin đồn thì người đàn ông được Phạm Hương lựa chọn là một doanh nhân thành đạt, có trụ sở làm việc tại Mỹ. Vì thế, khả năng định cư ở Mỹ của HHHV 2015 là rất lớn. Nếu như vậy thì Phạm Hương sẽ bỏ phí hai căn hộ cao cấp được thiết kế theo phong cách Châu Âu tại TP.HCM.

Hai năm sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Phạm Hương tậu được căn hộ cao cấp đầu tiên, tọa lạc trong một tòa chung cư ở trung tâm TP HCM.

Phạm Hương thường xuyên chia sẻ những hình ảnh bên trong căn hộ mới mang phong cách quý tộc Châu Âu sang chảnh của mình lên trang FB cá nhân.

Hoa hậu chú trọng kết hợp màu trắng ngà với gam màu pastel tôn lên nét mềm mại, quyến rũ.

Hoa tươi xuất hiện khắp nơi trong ngôi nhà.

Tất cả hoa trong nhà đều do Phạm Hương tự tay trang trí.

Căn hộ được thiết kế với tông nâu be, trắng làm chủ đạo, lấy cảm hứng từ kiến trúc châu Âu, mang đến vẻ thanh lịch và sang trọng.

Phòng ngủ của cô cũng được bài trí đơn giản, hạn chế tối đa đồ đạc.

Người đẹp từng dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc hoa ở ban công cũng như cắm hoa trang trí trong nhà.

Một phòng riêng trong căn hộ này được Hoa hậu sử dụng để trưng bày toàn bộ "gia tài" quần áo, giày dép.

Nhờ tông pastel, căn hộ đẹp nổi bật với những lọ hoa tươi.

Phạm Hương thường cắm hoa nhiều ở bàn trà phòng khách và trên bàn ăn.

Mọi góc nhỏ đều đẹp sang trọng.

Phạm Hương không trang trí cầu kỳ nhưng mỗi không gian chức năng đều toát lên nét dịu dàng, bình yên.

Phòng tắm cũng được cắm hoa đẹp ấn tượng.

Tiếp đó, nàng Hậu lại tậu thêm một căn hộ cao cấp nằm trong tòa chung cư mới ở quận 7, TP HCM. "Tôi thường xuyên ghi hình tại quận 7 và quận 1. Tòa nhà này nằm ngay trung tâm quận 7, sẽ thuận tiện cho công việc. Từ đó, tôi có thêm thời gian thư giãn, chăm sóc bản thân", người đẹp từng chia sẻ.

Căn hộ nằm ở vị trí cao nhất tòa nhà, tầm nhìn đẹp khi có tới ba mặt hướng sông Sài Gòn. Nội thất trong nhà được thiết kế hiện đại, bao phủ bởi tông trắng và xanh thẫm, mang đến cảm giác tươi mát mà vẫn sang trọng.

Lily (th)