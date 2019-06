Tìm về Văn Miếu Quốc Tử Giám như cách được tiếp thêm động lực từ những bảng vàng rực rỡ của ông cha, nạp vào nguồn năng lượng tràn đầy để vững tin cho kỳ thi THPT 2019.

Kỳ thi THPT 2019 diễn ra từ ngày 24-27/6/2019 trên cả nước với hơn 886 nghìn thí sinh đăng ký dự thi. Ở Hà Nội điểm đến lễ bái nhiều nhất là Văn Miếu, nơi được coi là linh thiêng trong việc cầu thi cử đỗ đạt, vì vậy nhiều sĩ tử, phụ huynh ổn định chỗ ăn ở là ngay tập tức tìm đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Ảnh minh họa.

Sau đây là cách đến Văn Miếu và những việc cần làm ở Văn Miếu.

1. Địa chỉ

Văn Miếu Quốc Tử Giám nằm ngay trung tâm thủ đô Hà Nội. Địa chỉ cổng chính là số 58, phố Văn Miếu.

2.Thời gian mở cửa

Văn Miếu Quốc Tử Giám dịp này mở cửa từ thứ 2 đến thứ 6.

Thời gian mở cửa mùa nóng (từ ngày 15/4 đến 15/10) là 7h30 đến 17h30

Có bán vé tham quan Văn Miếu Quốc Tử Giám, nên tham khảo vì có những đối tượng sẽ được giảm giá vé.

3. Đi xe buýt

Tuyến xe bus đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám gồm có các tuyến số : 02, 23, 32, 38, 41.

Tuyến xe bus số 02: Bác Cổ – Bến xe Yên Nghĩa

Tuyến xe bus số 23: Tuyến vòng khép kín Nguyễn Công Trứ – Nguyễn Công Trứ

Tuyến xe bus số 32: BX Giáp Bát – Nhổn

Tuyến xe bus số 38: Nam Thăng Long – Mai Động

Tuyến xe bus số 41: Nghi Tàm – BX Giáp Bát

Rất nhiều sĩ tử vào Văn Miếu cầu may. Ảnh minh họa.

4. Cách nhiều người cầu thi cử đỗ đạt tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Để cầu thi cử đỗ đạt, các sĩ tử cần chuẩn bị lễ vật tùy tâm. Ngoài vật phẩm, hoa quả, bánh trái... nhiều người mang đến vở, dụng cụ học tập, 5 lễ tiền vàng đặt vào đĩa/ mâm lễ, và hầu hết mọi người đều dâng bánh đậu xanh ở đây (với mong cầu thi đậu).

Nên có sớ cầu thi đỗ đạt (có thể làm ở các bàn nhận viết sớ). Chỉ cần đọc tên tuổi, địa chỉ, ước nguyện mong cầu… là các thầy đồ viết vào văn sớ và hướng dẫn cách mang vào lễ, và cả bài khấn tới các điện, rồi thành kính cầu xin một kỳ thi may mắn, đạt kết quả cao.

Văn Miếu Quốc Tử Giám thứ tự đi từ ngoài vào trong. Bắt đầu là khu vực 1, cổng chính có 3 chữ “Văn Miếu Môn. Khu vực 2 bắt đầu từ cổng “Đại Trung Môn; Khu vực 3 từ “Khuê Văn Các” (gác đẹp của sao Khuê, một sao trong nhị thập bát tú, chủ về văn chương thi phú); Khu vực 4 từ Đại Thành Môn chú ý dâng hương ở nhà Đại bái và Hậu cung; Khu vực 5 từ “Thái Học Môn” dẫn vào nhà Thái Học - nguyên là Quốc Tử Giám lập từ đời Lý, có thể ví như trường đại học đương thời.

Vào Văn Miếu các sĩ tử và phụ huynh đều đến dâng hương tại tượng thờ Chu Văn An, sau đó là đến 82 bia tiến sĩ nơi mà khắc ghi những tên những trạng nguyên đỗ đạt cao để cầu nguyện.

Một lá "bùa cầu may" trên tay sĩ tử. Ảnh minh họa.

Nhiều phụ huynh cẩn thận đánh máy lời cầu, ghi tên tuổi, số báo danh của sĩ tử để cầu khấn cho đúng, hoặc viết ra giấy để đọc trong điện thờ. Nhiều sĩ tử còn dùng ngón tay viết chữ ảo lên tường với tâm niệm ghi danh và ước nguyện mong muốn lên tường ở Văn Miếu để được may mắn trong thi cử.

Sĩ tử có thể chọn mua món đồ cầu may mắn, "bùa thi cử" ở Văn Miếu. Bùa thi cử ở Văn Miếu chính là xin chữ ông đồ, các chữ được xin nhiều nhất là chữ "Minh", "Đỗ Đạt", "Đăng Khoa"...

Sau khi lễ xong, tiền vàng mã thì hóa, mang bút, đồ dùng học tập về, khi nào đi thi nhớ mang đi để làm bài thi. Bánh đậu xanh ăn hàng ngày, đặc biệt là trước lúc đi thi để cầu may.

Theo ông Hà Thanh (Viện Nghiên cứu Tiềm năng Con người), Văn Miếu được xây dựng từ năm 1070 dưới triều vua Lý Thánh Tông, còn Quốc Tử Giám được xây dựng năm 1076, dưới thời vua Lý Nhân Tông. Hai công trình được xây dựng để dạy học, thờ Khổng Tử và những bậc hiền tài Nho học xưa. Văn Miếu Quốc Tử Giám không thờ thần, thờ thánh nhưng đối với người dân là rất linh thiêng. Các vị được thờ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám đều là những vị anh minh có công trong việc hình thành và phát triển Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Kết quả thi cử là do cả quá trình học hành, rèn luyện và cả phúc đức của tổ tiên, chứ không phải là cứ đi cầu cúng, sắm bùa thi cử, may mắn... là đỗ đạt cả. Việc các thí sinh và phụ huynh đi lễ Văn Miếu - Quốc Tử Giám cầu may mắn, viết ước nguyện thi cử đỗ đạt... chỉ là một trong những cách giúp thí sinh giải tỏa tâm lý lo lắng, áp lực thi cử, để lấy lại tinh thần thoải mái, lạc quan, tự tin bước vào kỳ thi.

Ngọc Hà