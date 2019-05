Vẫn dùng điều hòa theo những thói quen ai cũng hay mắc này thì hóa đơn tiện điện mùa hè tăng gấp ba

1. Mua điều hòa càng to càng tốt

Nhiều người nghĩ mua điều hòa càng lớn, nhà sẽ càng mát nhanh, đỡ tiết kiệm điện năng. Tuy nhiên, điều hòa công suất lớn lại tiêu thụ lượng điện nhiều không cần thiết, nó cũng loại bỏ được rất ít hơi ẩm, theo greenhouse.

Vì thế, khi mua một chiếc điều hòa, bạn nên xác định nên mua loại nào, công suất bao nhiêu để phù hợp với diện tích nhà bạn.

Cách nhiệt tường, trần, cửa càng kém, tổn thất nhiệt càng lớn, chi phí điện cho điều hòa càng tăng.

2. Phòng cách nhiệt kém

Cách nhiệt tường, trần, cửa càng tốt, tổn thất nhiệt càng nhỏ, chi phí điện cho điều hòa càng ít. Các giải pháp cách nhiệt cần đầu tư lớn nhưng sẽ giảm rất nhiều chi phí vận hành về sau.

Gia chủ cần áp dụng các biện pháp cách nhiệt tốt cho những phòng sử dụng máy lạnh. Các bề mặt tường tiếp xúc với bên ngoài - đặc biệt là hướng nắng gắt nên xây tường đôi. Nếu hiện trạng là tường đơn, bạn cần đặt một lớp cách nhiệt ở bên trong rồi phủ ngoài bằng thạch cao. Nếu nhà rộng, bạn có thể có thể xây tường hộp (tường rỗng) để cách nhiệt. Mái cũng cần có một lớp trần chống nóng.

Cửa ra vào, cửa sổ cần kín, khít để hạn chế thất thoát nhiệt qua các khe hở. Bạn có thể dùng kính hộp (kính hai lớp ở giữa bơm khí trơ). Ở cửa sổ, vách kính đúng hướng nắng chói chang cần có ô văng, lam chắn nắng, rèm cửa dày để giảm bức xạ nhiệt vào phòng.

Bật tắt điều hoà nhiều lần là sai lầm khiến hoá đơn tiền điện tăng chóng mặt

3. Bật/tắt điều hoà liên tục

Nhiều người khi dùng điều hoà thường có thói quen để tiết kiệm điện cứ bật điều hoà đến khi thấy phòng mát rồi thì bấm tắt. Một lúc sau thấy phòng nóng lại bật trở lại.

Nghe qua ai cũng tưởng làm vậy có thể tiết kiệm điện đáng kể khi thời gian mở điều hoà ít đi, thế nhưng, đó là sai lầm lớn. Bởi, bật/tắt máy điều hoà liên tục sẽ làm máy phải khởi động nhiều lần, điện năng tiêu thụ cho việc làm lạnh lại căn phòng từ đầu còn nhiều hơn. Ngoài ra, bật/tắt nhiều lần cũng làm giảm tuổi thọ đáng kể của điều hoà.

4. Tăng giảm nhiệt độ liên tục để tiết kiệm điện

Nhiều người có thói quen tăng giảm nhiệt độ liên tục hoặc tắt bật liên tục vì nghĩ rằng như vậy là tiết kiệm điện. Trên thực tế việc điều chỉnh quá nhiều chỉ khiến làm đảo lộn quá trình vận hành thông thường của máy. Đa số các điều hòa đời mới hiện nay đều có bộ phận cảm biến nhằm duy trì mức nhiệt ổn định, không quá nóng hoặc quá lạnh. Do đó thao tác tự điều chỉnh bằng tay là không thực sự cần thiết.

Việc bạn tắt điều hòa khi rời phòng trong phút chốc, rồi lại bật lên khi vào phòng cũng gây tốn điện hơn dự tính bởi máy phải khởi động nhiều lần. Ngoài ra, thao tác này còn khiến điều hòa dễ bị hỏng hơn so với bình thường.

Không nên đặt cục nóng điều hòa ở những nơi nắng nóng, khiến máy hoạt động chậm, dễ hư hỏng hơn.

5. Đặt cục nóng điều hòa không đúng vị trí

Ví trí đặt điều hòa tác động lớn đến hiệu quả của nó, bạn nên lắp ở nơi có ít ánh sáng mặt trời để máy không bị quá nóng, dễ hư hỏng. Vị trí lý tưởng nhất để lắp điều hòa là phía Bắc hoặc Đông nhà bạn.

6. Để quạt ở vị trí đối diện luồng gió điều hoà

Hiện nay, rất nhiều người sử dụng quạt điện kèm khi bật điều hoà, với lý do quạt sẽ giúp hơi mát điều hoà được luân chuyển khắp phòng, đẩy khí nóng lên trên, khí mát xuống dưới. Nhờ đó, sẽ giúp tiết kiệm điện, giảm hao mòn cho các bộ phận của máy điều hoà, tạo hiệu ứng gió lạnh và cảm giác thoải mái hơn.

Thế nhưng, không phải cứ dùng thêm quạt là giúp tiết kiệm điện. Nhiều người mắc sai lầm vì để quạt điện ở vị trí đối diện với luồng gió điều hoà thổi ra. Vì khi đó, quạt sẽ hạn chế khả năng thổi ra gió mát của điều hoà.

Nên để quạt ở vị trí hợp lý khi sử dụng điều hòa.

7. Không vệ sinh, thay bộ lọc không khí và bảo trì máy thường xuyên

Bộ lọc khí là bộ phận giúp loại bỏ bụi bẩn từ không khí vào nhà bạn. Qua thời gian, nó càng trở nên cồng kềnh với lớp bụi bẩn phủ kín, vì thế nó cần được làm sạch hoặc thay thế thường xuyên, để khiến máy chạy tốt, phả hơi lạnh tốt hơn.

Máy điều hòa cần được vệ sinh và thay bộ lọc 3 tháng/lần. Dây làm mát cũng cần được kiểm tra thường xuyên để tránh rò rỉ.

Bên cạnh đó, không ít gia đình thường bỏ qua bước bảo trì định kì vì thấy máy điều hòa hoạt động vẫn trơn tru, không có tiếng ồn. Tuy vậy, máy điều hòa cần được vệ sinh và thay bộ lọc 3 tháng/lần. Dây làm mát cũng cần được kiểm tra thường xuyên để tránh rò rỉ. Nếu không làm sạch định kì, bụi bẩn bám lâu ngày sẽ khiến nóng máy và lâu dần ảnh hưởng tới hoạt động của máy điều hòa.

Máy điều hòa phải được vệ sinh, kiểm tra thường xuyên để hoạt động tốt nhất. Ảnh: ronaldsmithhvac.

8. Để điều hòa chạy 24/7

Trong những ngày nắng nóng, nhiều nhà thường để điều hòa 24/24, tuy nhiên làm như vậy sẽ khiến hóa đơn tiền điện nhà bạn tăng vọt. Nếu bạn đi ra ngoài lâu, nên tắt điều hòa để tiết kiêm điện năng. Bạn cũng nên để chế độ hẹn giờ, tắt vào ban đêm khi trời đã mát.

9. Bật điều hòa nhiệt độ thấp hơn 5 độ C bên ngoài

Bật điều hòa nhiệt độ quá thấp không chỉ tốn điện mà còn dễ làm người thân của các mẹ bị sốc nhiệt. Ngay cả những ngày nắng nóng, cũng không nên để nhiệt độ thấp hơn 5 độ C so với bên ngoài, trừ khi trên 35 độ. Nhiệt độ điều hòa có thể để ở mức gần tối thiểu 28-29 độ C, mức này vẫn luôn cho cảm giác mát mẻ, thoải mái.

Khi lắp đặt điều hòa nên chú ý đến vị trí để tránh tiêu thụ nhiều điện năng

10. Không sử dụng quạt trần

Nhiều người nghĩ có điều hòa rồi không nên sử dụng thêm quạt trần vì sợ tốn điện. Tuy nhiên dùng quạt trần có tác dụng luân chuyển khí lạnh ra khắp phòng nhanh hơn, giúp điều hòa hoạt động hiệu quả. Nó giúp bạn tiết kiệm điện, giảm hao mòn các bộ phận máy điều hòa.

Lily (th)