Vụ cô giáo thực tập bị phụ huynh đánh suýt sảy thai: Khởi tố tội “Làm nhục người khác”

Sáng 30/3, Trung tá Nguyễn Hữu Cường – Phó trưởng Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Nghĩa (35 tuổi, trú phường Đội Cung, TP Vinh) về tội “Làm nhục người khác”.

Bà Phan Thị Nghĩa là phụ huynh đã hành hung và bắt giáo sinh P.T.H (21 tuổi, đang thực tập tại Trường Mầm non Việt – Lào đóng ở phường Trung Đô, TP Vinh) quỳ xin lỗi vào ngày 22/3.

Ngôi trường xảy ra sự việc.

Trung tá Cường cho biết thêm, kết quả giám định pháp y cho thấy cô H. bị tổn hại sức khỏe 0% nên cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Vinh không khởi tố bà Phan Thị Nghĩa tội “Cố ý gây thương tích” mà chỉ đủ cơ sở khởi tố về tội "Làm nhục người khác".

Tội “Làm nhục người khác”, theo khoản 1, Điều 155, Bộ luật Hình sự năm 2015 thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Hiện bị can Nghĩa đang được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Như đã đưa tin trước đó, vào sáng ngày 22/3, bà Phan Thị Nghĩa (phụ huynh em T.Đ.K học sinh lớn 5E, Trường Mầm non Việt – Lào) đã có hành vi đánh đập và bắt giáo sinh thực tập H. quỳ xin lỗi.

Thấy vậy, một số phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm lớp 5E đã chạy lại can ngăn. Sau đó, cô H. được đồng nghiệp đưa đến Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Nghệ An điều trị. Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân H. đang mang thai ở tuần thứ 13, bánh rau có dấu hiệu bóc tách, đe dọa sảy thai.

Sau sự việc, Công an TP Vinh cũng đã triệu tập bà Nghĩa để lấy lời khai. Nguyên nhân ban đầu là do bà Nghĩa phát hiện cẳng chân trái của con có vết bầm. Nghĩ con bị giáo viên đánh nên bà Nghĩa đến trường đánh giáo sinh thực tập.

Chiếc đu quay trong sân trường nơi cháu K. bị va chạm.

Trong khi đó, cô Tạ Thị Nga – Hiệu trưởng Trường Mầm non Việt – Lào và cô giáo chủ nhiệm lớp 5E Nguyễn Mai Anh cho biết, vết thương của cháu K. là do va đập vào chiếc đu quay ở sân trường chứ không phải do cô giáo đánh.

V. Đồng