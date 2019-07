Tuyển sinh mầm non tại Hà Nội: “Tỷ lệ chọi” khiến phụ huynh ngán ngẩm

Háo hức chờ trong… lo lắng

Bước vào kỳ tuyển sinh cho năm học 2019 - 2020 tại Hà Nội, không chỉ cuộc đua vào lớp 6 hay lớp 10 mới căng thẳng trong những ngày qua mà ngay ở bậc học mầm non, số trẻ thực tế so với chỉ tiêu tuyển sinh quá chênh lệch, khiến "tỷ lệ chọi" ở nhiều trường rất cao, nhiều phụ huynh lo lắng để có suất học phải bốc thăm như chơi xổ số.

Năm nay, Hà Nội tiếp tục áp dụng hai hình thức tuyển sinh là trực tuyến (đối với cha mẹ học sinh có điều kiện về công nghệ thông tin) và trực tiếp (đối với cha mẹ học sinh không có điều kiện về công nghệ thông tin). Trong mấy ngày qua (từ ngày 4 - 6/7), các phụ huynh đã đăng ký tuyển sinh theo hình thức trực tuyến với lớp mầm non 5 tuổi vào các trường công lập. Từ ngày 13 - 18/7, toàn thành phố áp dụng thức tuyển sinh trực tiếp.

Như vậy, chỉ còn 5 ngày nữa là kỳ tuyển sinh vào mầm non các lớp từ 2 - 4 tuổi tại các trường mầm non công lập Hà Nội chính thức được diễn ra. Song suốt cả tháng qua, nhiều gia đình không khỏi lo lắng khi kỳ tuyển sinh của con sắp đến, dù đúng tuyến vào trường mầm non của phường theo hộ khẩu nhưng vẫn chưa chắc suất học của con, bởi số lượng trẻ trên thực tế luôn cao gấp nhiều lần so với chỉ tiêu.

Cận kề ngày tuyển sinh, chị Nguyễn Thị Như (Khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội) khá sốt ruột chuyện con vào học mầm non. Chị Như tâm sự: "Khu vực Linh Đàm có 2 trường mầm non công lập, nhưng mật độ dân cư thì rất cao. Vào trường mầm non còn khó hơn vào các bậc học khác, bởi số lượng trẻ lớn mà chỉ tiêu tuyển sinh của 2 trường công lập trong địa bàn lại rất ít. Nguyện vọng của gia đình là cho con vào trường công lập vì con học mấy năm, sẽ giảm rất nhiều so với học trường tư".

"Nghĩ đến cảnh nếu mà phải bốc thăm có được suất học mầm non cho con cũng rất nản, nhưng cũng biết làm sao được và chờ mong vận may đến với mình thôi. Cả hai vợ chồng đều lương thấp, không cho con vào trường công lập, sẽ phải tích cực làm thêm mới đủ tiền cho con vào trường tư thục tiền học vài triệu/tháng" - Chị Vũ Thị Lan (Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ.

Lo lắng của các bậc phụ huynh là hoàn toàn dễ hiểu, bởi hiện nay mức đóng góp giữa trường công lập và tư thục là khá chênh nhau, nên nhu cầu gửi con vào trường công lập hiện nay là rất lớn. Tuy nhiên, mong muốn này không phải ai cũng đạt được bởi sẽ có một lượng trẻ học cơ sở tư thục vì trường công lập không đủ chỗ.

Tỷ lệ "chọi" hơn cả đại học

Tại nhiều quận nội thành Hà Nội, số lượng trẻ điều tra trên thực tế để phục vụ công tác tuyển sinh năm nay cho thấy, phần lớn là vượt qua chỉ tiêu tuyển sinh tại trường công lập. Trong kế hoạch phê duyệt của từng quận thì quận Cầu Giấy có số trẻ đến tuổi học mầm non là 13.758 trẻ, nhưng chỉ tuyển mới 2.923 trẻ; quận Hà Đông có 40.602 trẻ, tuyển mới 7.535 trẻ; quận Đống Đa có 21.969 trẻ, tuyển mới 3.281 trẻ…

Nhiều nơi có tỷ lệ "chọi" 1/6 - 1/10, tiêu biểu như: Trường Mầm non Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) có 4.608 trẻ trên địa bàn trong độ tuổi đi học, nhưng trường chỉ tuyển mới 401 trẻ; Mầm non Sơn Ca (Cầu Giấy) có 1.676 trẻ nhưng chỉ tuyển 195 trẻ. Trường Mầm non Yên Hòa địa bàn có 2.667 trẻ, tuyển mới 245 trẻ; Mầm non Tiểu Hoa có 2.706 trẻ, tuyển mới 225; Mầm non Phương Mai có 1.489 trẻ trong độ tuổi đi học nhưng chỉ tuyển mới 113 trẻ…

Để tránh tình trạng xếp hàng, chen nhau để mùa hồ sơ cũng như tạo công bằng, nhiều trường cũng dự kiến tổ chức bốc thăm trúng tuyển vào trường. Tại một số quận Hà Đông, Hoàng Mai, Thanh Xuân… các phường có mật độ dân số cao, nhiều tòa chung cư mới, trường mầm non công lập trên địa bàn nhiều năm nay rơi vào cảnh không đáp ứng chỉ tiêu khiến nhiều phụ huynh không khỏi nản lòng.

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, đối với tuyển sinh mầm non công lập, trường hợp số trẻ đăng ký học tại trường vượt quá khả năng tiếp nhận, nhà trường phải ưu tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi, trẻ thuộc tuyến tuyển sinh được giao. Nếu số trẻ trên địa bàn đăng ký học vượt quá quy định tại Điều 13 (Điều lệ trường mầm non), số trẻ trong mỗi nhóm, lớp có thể tăng thêm nhưng phải đảm bảo được tỷ lệ số giáo viên/trẻ/lớp theo quy định tại điều này và diện tích phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em: đảm bảo ít nhất 1,5m2 cho một trẻ.

Năm học 2019 - 2020, Hà Nội đưa ra mức phấn đấu huy động ít nhất 45% số trẻ trong độ tuổi nhà trẻ và 99% trẻ độ tuổi mẫu giáo đến cơ sở giáo dục mầm non; duy trì 100% trẻ 5 tuổi đến trường và được học đủ 2 buổi/ngày; ít nhất 75% trẻ khuyết tật ở thể nhẹ trong độ tuổi mầm non được học hòa nhập.

