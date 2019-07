Từ năm 2019, các trường Quân đội dừng đào tạo hệ dân sự

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Quốc phòng diễn ra vào chiều 9/7 ở Hà Nội, Trung tướng Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Nhà trường cho biết, từ năm 2019, các học viện, trường Quân đội dừng tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp hệ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đào tạo nghề (hệ dân sự).

Sự thay đổi này, theo Trung tướng Trần Hữu Phúc là nhằm thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức các đơn vị quân đội, khắc phục tình trạng có trường đào tạo hệ dân sự nhiều gấp nhiều lần hệ quân sự, nhưng đội ngũ cán bộ giảng dạy vẫn là của quân đội.

Theo Cục trưởng Nhà trường, chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2019-2020 các trường quân sự là hơn 1.500 đối với hệ đào tạo sau đại học. Hệ đại học quân sự tuyển 5.500 chỉ tiêu, trong đó 150 thí sinh sẽ được gửi đi đào tạo nước ngoài và 145 thí sinh gửi đi đào tạo tại trường ngoài quân đội.

Năm học 2019-2020, các trường quân đội nhận được hơn 24.748 hồ sơ đăng ký, trong đó hơn 24.645 đủ điều kiện dự tuyển.

Khi được hỏi về số lượng hồ sơ như vậy là tăng hay giảm so với năm 2018, Trung tướng Phúc cho biết, số lượng hồ sơ năm nay giảm so với năm 2018 là 3.500. Điều này cho thấy việc phân luồng, định hướng nghề nghiệp đã tốt hơn, nên thí sinh và người nhà đã hiểu mong muốn và năng lực của mình. Mặc dù số lượng hồ sơ giảm nhưng không đồng nghĩa với việc điểm xét tuyển sẽ thấp hơn.

Trước ngày 22/7, các học viện, trường Quân đội sẽ công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 9/8 để thí sinh nhập học vào cuối tháng 8.

Trở lại câu chuyện 11 thí sinh nằm trong danh sách các thí sinh trúng tuyển vào các học viện, trường sĩ quan trong Quân đội có thay đổi điểm sau khi chấm thẩm định năm 2018, Trung tướng Trần Hữu Phúc giải thích: Qua rà soát, đã phát hiện 11 thí sinh nằm trong danh sách các thí sinh trúng tuyển vào các học viện, trường sĩ quan trong Quân đội có thay đổi điểm sau khi chấm thẩm định (7 thí sinh dự thi tại Hội đồng thi tỉnh Hòa Bình, 4 thí sinh dự thi tại Hội đồng thi tỉnh Sơn La); trong đó, 2 thí sinh không đến nhập học (Học viện Hậu cần 1 thí sinh, Trường Sĩ quan Phòng hóa 1 thí sinh); 1 thí sinh đến nhập học tại Trường Sĩ quan Lục quân 1, nhưng do thí sinh vi phạm quy định sơ tuyển, Bộ Quốc phòng đã buộc thôi học, trả về địa phương từ tháng 10/2018.

Bộ Quốc phòng nhất trí với đề nghị của các học viện, trường sĩ quan buộc thôi học, trả về địa phương đối với 7 thí sinh bị giảm điểm sau khi chấm thẩm định có tổng điểm thấp hơn điểm chuẩn trúng tuyển.

Cụ thể: Học viện Kỹ thuật Quân sự: 3 thí sinh, Học viện Hậu cần: 2 thí sinh, Trường Sĩ quan Chính trị: 1 thí sinh, Trường Sĩ quan Không quân: 1 thí sinh.

Bộ Quốc phòng cho phép 1 thí sinh được tiếp tục học tập tại Học viện Khoa học Quân sự vì lý do môn Văn giảm điểm từ 7,75 xuống 5,75; các môn thi khác không thay đổi kết quả; sau khi chấm thẩm định thí sinh vẫn đủ điều kiện tốt nghiệp THPT và đủ điểm trúng tuyển. Cơ quan an ninh điều tra - Bộ Công an đã có văn bản gửi Học viện Khoa học Quân sự: Kết quả điều tra cho đến nay chưa có căn cứ xác định sai phạm của thí sinh này.

Trong thời gian tiếp theo, nếu Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an hoặc các cơ quan chức năng khác phát hiện thí sinh có vi phạm quy chế thi, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục xử lý theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định tuyển sinh quân sự của Bộ Quốc phòng.

