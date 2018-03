Trường đại học công an không tuyển thí sinh nhuộm tóc, lưu ban

Chia sẻ trong "Ngày hội tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp năm 2018" diễn ra ngày 11/3 tại Hà Nội, thiếu tá Bùi Thành Đạt, Trưởng phòng Kế hoạch và Hợp tác đào tạo, Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, Bộ Công an, nêu ra những quy tắc khi tuyển sinh vào ngành này.

Theo thiếu tá Đạt, chỉ tiêu cụ thể từng trường, ngành đang được Bộ Công an phê duyệt.

Thiếu tá Bùi Thành Đạt, Trưởng phòng Kế hoạch và Hợp tác đào tạo, Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, Bộ Công an. Ảnh: Quyên Quyên.

Năm nay, Bộ Công an chủ trương không tổ chức đào tạo hệ dân sự tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, Học viện An ninh Nhân dân. Đại học Phòng cháy Chữa cháy vẫn đào tạo hệ dân sự.

Tuyển sinh nữ được thực hiện theo chỉ tiêu riêng với tỷ lệ 10% trên tổng chỉ tiêu của từng trường theo từng ngành học. Số lượng sơ tuyển nữ không hạn chế. Với học sinh phổ thông, thí sinh không kết hôn, không có con đẻ.

Theo quy trình, bắt đầu từ ngày 10/3, công an các quận huyện tổ chức tiếp nhận thông tin đăng ký và sơ tuyển cho thí sinh có nguyện vọng. Thí sinh phải trực tiếp đến đăng ký và mang theo bản chính hoặc bản sao công chứng các loại giấy tờ hộ khẩu, học bạ, giấy khai sinh kèm chứng minh thư nhân dân, hoặc thẻ căn cước công dân.

Để sơ tuyển, thí sinh cần có các điều kiện sau: Độ tuổi đối với học sinh THPT không quá 20, học sinh dân tộc thiểu số không quá 22 tính đến năm dự tuyển. Trình độ văn hóa thí sinh tốt nghiệp THPT, đạt học lực trung bình trở lên trong các năm học được ghi tại học bạ.

Ngành công an không sơ tuyển học sinh lưu ban trong các năm học THPT và tương đương. Về phẩm chất đạo đức, tiêu chuẩn chính trị, thí sinh phải đạt hạnh kiểm khá trở lên trong những năm học THPT.

Về tiêu chuẩn sức khỏe, nam cao từ 1,62 m, nữ cao từ 1,58 m trở lên và không quá 1,95 m. Cân nặng với nam từ 47 kg trở lên, với nữ từ 45 kg trở lên.

Thí sinh không nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy, màu và da tóc bình thường, không bị rối loạn sắc tố da; không có vết xăm trổ trên da, kể cả vết phun xăm trên da; không bấm lỗ tai, lỗ mũi và ở các vị trí khác trên cơ thể để đeo đồ trang sức; không mắc các bệnh mãn tính, bệnh xã hội.

Thiếu tá Đạt thông tin thí sinh đăng ký sơ tuyển vào ngành công an sẽ không đăng ký sơ tuyển vào các trường quốc phòng, khối quân sự. Khi đăng ký xét tuyển vào các trường đại học công an, thí sinh sẽ không được đăng ký xét tuyển các trường trung cấp công an nhân dân.

Theo Tri thức trực tuyến