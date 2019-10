Tiễn biệt thứ trưởng Lê Hải An trí tuệ và thân thiện

Tin thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An đột ngột qua đời khi rơi từ tầng 8 tòa nhà trụ sở bộ vào lúc 7h10 phút sáng ngày 17/10, hưởng dương 48 tuổi, khiến người thân, bạn bè, đồng nghiệp, học trò cũ của ông bàng hoàng, xót xa, nuối tiếc một người tài năng, đức độ.

Lễ viếng thứ trưởng Lê Hải An bắt đầu từ 12 giờ 05 phút, thứ Hai ngày 21 tháng 10 năm 2019 (tức ngày 23 tháng 9 năm Kỷ Hợi) tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu vào hồi 14 giờ 30 phút cùng ngày.

Lễ hỏa táng vào hồi 17 giờ 05 phút cùng ngày tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, thành phố Hà Nội.An táng tại Công viên Vĩnh Hằng (Nghĩa Trang Thiên Đức), Phú Thọ.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ làm trưởng Ban tổ chức tang lễ.

Cố thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An

Ông Lê Hải An sinh năm 1971 tại Hà Nội, nguyên quán tại Xuân Đan, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ông An học Kỹ sư Địa Vật lý tại ĐH Thăm dò Địa chất Matxcơva, CHLB Nga; học Thạc sĩ Dầu khí, ĐH Tổng hợp Brunei; học Tiến sĩ Dầu Khí ĐH Heriot – Watt, Vương quốc Anh; được công nhận, bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2010.

Ông Lê Hải An bắt đầu làm việc tại ĐH Mỏ - Địa chất từ tháng 12/1995 với vai trò trợ giảng bộ môn địa vật lý, khoa Dầu khí rồi đến Phó Trưởng Bộ môn Địa Vật lý, Phó Trưởng khoa Dầu khí, Trưởng khoa Dầu khí, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế; Giám đốc Trung tâm nghiên cứu môi trường địa chất, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Từ tháng 3/2014 - 11/2018 ông giữ chức Hiệu trưởng ĐH Mỏ - Địa chất, Hà Nội. Từ tháng 11/2018 ông giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT. Tháng 2-2019, ông Lê Hải An giữ chức bí thư Đảng ủy Bộ Giáo dục - đào tạo.

Thứ trưởng Lê Hải An xuất thân từ một gia đình trí thức, cha là Nhà giáo nhân dân Lê Hải Châu, tác giả nhiều cuốn SGK toán phổ thông, người từng nhiều năm làm trưởng đoàn dẫn đội tuyển Việt Nam dự các kỳ thi Olympic toán học quốc tế.

Anh trai ông là GS Lê Hải Khôi, từng là thành viên đội tuyển quốc gia thi Olympic toán quốc tế, nguyên Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam, hiện nay đang công tác tại ĐH Quốc gia Singapore (NTU).

Với cương vị là thứ trưởng, ông Lê Hải An được lãnh đạo cơ sở giáo dục đại học nhận xét là một lãnh đạo trẻ có bản lĩnh vững vàng, tài năng, đức độ.

Luôn khiêm nhường và lắng nghe

PGS.TS. Nguyễn Thanh Chương - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải cho biết, thứ trưởng Lê Hải An là người tận tâm với công việc, tâm huyết với nghề, với giáo dục. Trong công việc anh là người khiêm nhường, luôn lắng nghe và đưa ra nhận xét đánh giá rất có giá trị. Ngoài giờ làm việc, anh gần gũi như người thân, tôn trọng lời hứa với anh em, bạn bè và là con người rất tình cảm.

"Sự ra đi đột ngột của anh Lê Hải An không chỉ là mất mát lớn với ngành, mà đối với trường chúng tôi cũng là một sự mất mát và sự hụt hẫng lớn trong công việc và trong các dự định kế hoạch khi triển khai các chính sách của Bộ GD&ĐT" - PGS Chương xúc động nói.

PGS.TS Hoàng Văn Cường: "Thật tiếc cho ngành Giáo dục đã mất đi một lãnh đạo trẻ tài năng, chân tình và nhân cách".

PGS.TS Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân chia sẻ, quen biết thứ trưởng Lê Hải An từ khi ở trường ĐH Mỏ Địa chất, An là người bạn đôn hậu, chân tình, có nụ cười vô tư, rạng rỡ và khuôn mặt cương nghị, ánh mắt nhìn sâu thẳm, đầy nghị lực. An có tư duy thông minh, sắc sảo; một phong cách ứng xử nhân văn, lịch thiệp.

Sau này, với cương vị thứ trưởng, An để lại dấu ấn lắng đọng trong mọi người là một lãnh đạo trẻ có bản lĩnh vững vàng, tài năng, đức độ. Anh là người luôn biết lắng nghe ý kiến từ các trường để đưa ra kết luận và quyết định xác đáng, thuyết phục, bám sát từng sự việc để chỉ đạo rõ ràng, cụ thể và quyết liệt.

Thứ trưởng An trong lần kiểm tra thi THPT quốc gia tại tỉnh miền núi phía Bắc, ông thân thiện hỏi han chia sẻ, động viên các thí sinh thi tốt.

"Anh An lan tỏa đến những người cộng sự và cán bộ dưới quyền một tinh thần hành động vì sự phát triển của sự nghiệp chung, vì sự phát triển của các trường và sự say mê cống hiến hết mình cho công việc và sự nghiệp. Thật tiếc thay cho xã hội, cho ngành Giáo dục đã mất đi một lãnh đạo trẻ tài năng, chân tình và nhân cách” - PGS.TS Hoàng Văn Cường xúc động bày tỏ.

Tấm ảnh thứ trưởng An do trường ĐH Mỏ - Địa chất đăng trên trang web của nhà trường để tưởng nhớ ông.

Người thầy, người anh của ban thế hệ sinh viên trường ĐH Mỏ - Địa chất

GS.TS Bùi Xuân Nam, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất tâm sự: “24 năm quen biết và được làm việc cùng người anh, người thầy, người đồng nghiệp Lê Hải An, tôi luôn cảm nhận được từ anh sự gần gũi, thân thiện và hết lòng vì công việc. Chúng tôi luôn đặc biệt kính trọng anh về trí tuệ, một trong những thế hệ cử nhân được đào tạo bài bản ở nước ngoài".

GS Nam cho hay, ông nhớ mãi câu nói của Thứ trưởng Lê Hải An trước khi tạm biệt Đại học Mỏ - Địa chất để lên nhận nhiệm vụ Thứ trưởng Bộ GD&ĐT từ tháng 11/2018: “Ra đi để trở về, trường Mỏ- Địa chất mãi trong tôi!”.

PGS.TS Triệu Hùng Trường, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ- Địa chất cho biết, Anh An không chỉ là người lãnh đạo, người thầy mà còn là người anh của bao thế hệ sinh viên trường Đại học Mỏ- Địa chất” - PGS.TS Triệu Hùng Trường bày tỏ.

Những hình ảnh giản dị thân thiện của cố thứ trưởng Lê Hải An khi còn làm hiệu trưởng trường ĐH Mỏ Địa chất

GS.TS Bùi Xuân Nam bày tỏ: "Trên tất cả chúng tôi thầm mong anh An được yên nghỉ, lớp lớp thế hệ giảng viên, sinh viên trường Đại học Mỏ- Địa chất sẽ luôn nhớ về anh, những công trình, bước tiến khoa học của anh để lại cho Nhà trường nói riêng và những chính sách, quyết định, sự tâm huyết của anh trong công tác đổi mới giáo dục sẽ còn mãi với các thế hệ thầy và trò cả nước nói chung.

Chúng tôi xin cúi đầu thành kính phân ưu cùng gia đình cố Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An!.

Tiểu sử thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An:

Đồng chí Lê Hải An sinh ngày 01 tháng 4 năm 1971; Quê quán Hà Tĩnh. Đồng chí vào Đảng ngày 18/5/2001; Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Ngoại ngữ: Anh D, Nga D. Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tóm tắt quá trình công tác của đồng chí Lê Hải An:

- 12/1995-07/1997: Trợ giảng, Bộ môn Địa Vật lý, Khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

- 07/1997-08/1998: Học Cao học tại Đại học Tổng hợp Brunei, thành phố Bandar Seri Begawan, Vương quốc Brunei;

- 08/1998-07/2001: Giảng viên, Bí thư Chi đoàn cán bộ, Khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

- 07/2001-11/2004: Học Nghiên cứu sinh tại Đại học Heriot-Watt, thành phố Edinburgh, Vương quốc Anh;

- 11/2004-01/2011: Giảng viên, Phó Trưởng Bộ môn Địa Vật lý, Phó Trưởng khoa Dầu khí, Trưởng khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

- 01/2011-03/2014: Trưởng phòng Hợp tác quốc tế; Bí thư Đảng ủy khoa Dầu khí; Đảng ủy viên trường, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu môi trường địa chất, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

- 03/2014-06/2014: Giảng viên, Bí thư Đảng ủy Khoa Dầu khí, Đảng ủy viên Trường, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Địa chất, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

- 06/2014-03/2015: Giảng viên, Bí thư Đảng ủy Khoa Dầu khí, Đảng ủy viên Trường, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Địa chất, Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

- 03/2015-08/2015: Giảng viên, Đảng ủy viên Trường, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Địa chất, Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

- 08/2015-01/11/2018: Giảng viên, Đảng ủy viên Trường, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Địa chất, Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.

- 02/11/2018 đến nay: Thứ trưởng, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng 3 (năm 2018), Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2012), Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (2010, 2011, 2013), Chiến sĩ thi đua cấp Bộ (2010, 2015), Bằng khen Đảng bộ Thành phố Hà Nội (2015, 2018), Bằng khen Công đoàn Ngành Giáo dục (2016).

