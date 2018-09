Thực hư chuyện bị mời làm việc vì đăng tin họp phụ huynh lên Facebook

Sáng 19/9, trao đổi với báo Người Lao Động, ông Lê Hữu Việt, Trưởng công an xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận ông có ký văn bản mời vợ chồng anh Lê H.V. và chị Lê T.M. (ngụ thôn 1, xã Thọ Thanh) lên Công an xã Thọ Thanh làm việc.

Theo nội dung giấy mời do ông Việt ký ngày 18/9, vợ chồng anh V., chị M. được mời lên cơ quan làm việc. Người làm việc với 2 người này là ông Trần Đình Lộc, cán bộ Đội an ninh, Công an huyện Thường Xuân.

Giấy mời vợ chồng chị Lê T.M. lên cơ quan công an làm việc . Ảnh: Người Lao Động.

"Chúng tôi có mời vợ chồng chị M. lên công an xã làm việc về một số nội dung, trong đó có cả thông tin về cuộc họp phụ huynh. Xã đánh giấy mời là thực hiện chỉ đạo của công an huyện, mời vợ chồng chị này lên trao đổi một số thông tin, còn cụ thể như thế nào tôi cũng chưa được rõ", ông Việt nói.

Trước đó, mạng xã hội Facebook có lan truyền hình ảnh chụp lại từ một tài khoản có tên miền "M... Lê" đăng tải lúc 15h42 phút ngày 15/9, có nội dung liên quan cuộc họp phụ huynh đầu năm của một trường mầm non (được xác định là trường Mầm non xã Thọ Thanh).

Ông Lâm Anh Tuấn, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thường Xuân, xác nhận cơ quan công an có mời người đăng thông tin lên Facebook để làm việc về một số nội dung đưa lên Facbook không đúng sự thật.

"Họ đưa thông tin không đúng sự thật, vì cuộc họp phụ huynh có một số ý kiến đưa ra bàn việc mua tivi, vì một số lớp tivi cũng đã hỏng. Tuy nhiên, sau khi có ý kiến, nhà trường đã dừng và không có thu gì nữa cả. Công an mời lên là có một số nội dung bình luận không đúng, để chấn chỉnh thôi"- ông Tuấn thông tin.

Ông Phan Tiến Dũng, Trưởng công an huyện Thường Xuân, xác nhận có gửi giấy mời vợ chồng anh Lê H.V. và chị Lê T.M. (xã Thọ Thanh) lên cơ quan công an làm việc.

"Về trường hợp vợ chồng anh V., chị M. có chia sẻ trên mạng xã hội một số nội dung xấu, chống Đảng, chống Nhà nước nên anh em gọi lên làm việc nhắc nhở về việc này. Sáng nay (19/9) chỉ có chị M. tới làm việc. Anh em không làm việc về nội dung liên quan cuộc họp phụ huynh", ông Dũng cho biết.

Ông Lê Hữu Việt, Trưởng công an xã Thọ Thanh, cho biết thêm công an mời lên làm việc về một số thông tin vợ chồng anh V., chị M. chia sẻ lên Facebook, chứ không liên quan việc thu chi đầu năm học.

"Do thời điểm công an mời lên làm việc trùng với thời điểm chị này chia sẻ thông tin cuộc họp phụ huynh đầu năm nên có thể lẫn lộn từ việc này ra việc khác", ông Việt nói.

Theo Người lao động